La hija de Bertín ya no se calla y opina sin tapujos sobre su separación de Fabiola

Bertín Osborne pasa uno de los peores momentos de su vida. El pasado 17 de enero, para sorpresa de todos, el cantante anunciaba su ruptura con Fabiola Martínez después de 14 años de matrimonio y casi 20 años de relación. Una noticia inesperada incluso para sus familiares más cercanos. Fue también el caso de Eugenia y Alejandra, hijas del famoso cantante, que confesaron que no sabían nada de la ruptura. No conocían que la relación se había deteriorado y que, pese a los esfuerzos de Bertín y Fabiola, el renacer del amor era imposible.

Pero tanto Eugenia como Alejandra mostraron todo su apoyo a la expareja y aseguraron que su relación con Fabiola, buenísima desde el principio, no cambiaría a pesar de su separación matrimonial.

Ahora ha sido Claudia, la hija menor que Bertín tuvo con Sandra Domecq, la que también se ha pronunciado sobre la ruptura sentimental de su padre. La joven todavía no había hablado sobre este asunto, pero finalmente los medios de comunicación han podido sacarle una primera reacción ante esta noticia tan inesperada por todos. Muy cauta, la novia de José Entrecanales señala que piensa lo mismo que sus hermanas de Fabiola: "Lo mismo, nada nuevo por aquí". Y que, pase lo que pase, Fabiola seguirá siendo una miembro más de la familia. "Claro, por supuesto que vamos a seguir siendo familia", afirma, asegurando que lo importante es el amor que les une. "Es que nos queremos mucho todos y nos respetamos todos. Son cosas que pasan y ya está", ha explicado.

Confirmando que su relación con José Entrecanales va "muy bien" - y es que ya residen juntos en la capital - y volcada en su trabajo de coach emocional, Claudia confiesa que no puede ayudar profesionalmente ni a Bertín ni a Fabiola porque, al ser familia, "no se puede". "No nos dejan", ha explicado.

LA NUEVA VIDA DE SOLTERO DE BERTÍN OSBORNE

Bertín ya está pensando en su nueva vida de soltero. Según contaba la revista "Semana", la finca que el cantante tiene en Sevilla le supone otro quebradero de cabeza porque no consigue venderla. ''A pesar de que ha bajado su precio de salida en varias ocasiones, lo cierto es que el artista no ha tenido suerte y a día de hoy, sigue disponible. Tal y como ha podido saber SEMANA, este terreno de más de 50 hectáreas que cuenta con un cortijo de 2.100 metros cuadrados continúa a la venta y esta revista sabe por cuánto'', cuentan.

Tras 7 años en venta, Osborne no logra vender la finca, una que tan feliz le ha hecho, pero demasiado grande para él en este momento. ''En su momento fijó el precio de venta en 8 millones de euros, según confirman fuentes cercanas al presentador, pero Bertín ahora pide un millón de euros menos. Siete millones es el dinero por el que está dispuesto a despedirse para siempre de esta propiedad que incluye entre otros privilegios una capilla, una bodega, una pista de padel, una piscina, una cuadra de caballo, una perrera o varias naves destinadas al ganado'', explica Semana.

Además de que esta finca puede ser muy grande para él solo, Bertín tiene otro motivo fundamental para dar el paso y venderla: no está adaptada a las necesidades de su hijo Kike. Las barreras arquitectónicas llevaron al cantante a colgar el cartel de ‘se vende’.

Bertín: "Nunca encontraré a nadie como Fabiola"

Sea como fuere, él tiene claro que en este momento en lo que se va a centrar es en sus hijos y en su trabajo, amigos y conocidos, nada de nuevas parejas ni mucho menos, ya que ''nunca encontrará a nadie como Fabiola''. Sigue viviendo en la Finca hasta su venta y aunque no ha podido ocultar su tristeza y decepcionado, por las muchas cosas que se han contado, sí que ha logrado mantener la calma y respirar hondo. Es momento de seguir adelante, por duras que vengan dadas, y no perder la esperanza. Ni en la vida, en el amor y tampoco en los negocios.

