Fabiola da un giro tras la ruptura con Bertín y decide aumentar su familia: "Bienvenido"

Desde que Bertín Osborne y Fabiola hicieron pública su ruptura tras quince años de matrimonio la vida del presentador y la venezolana han tomado rumbos diferentes. Mientras conocíamos que Bertín asumía los motivos que dieron lugar a la decisión ambos también decidieron dejar de vivir en el mismo hogar. Bertín Osborne decidió trasladarse a su finca de Sevilla mientras que Fabiola se quedaba en el domicilio de Madrid, donde el presentador visita de manera regular a sus hijos.

Ya en Madrid es donde la venezolana ha decidido dar un giro a su vida con sus dos hijos y tras la ruptura con el andaluz. Ha sido en Instagram, la red social favorita de Fabiola, donde ha dado a conocer, con sus hijos Carlos y Kike el nuevo miembro de la familia.

“La familia crece” afirmaba Fabiola con una foto donde conocemos al nuevo miembro. “Bienvenido Drako”, un cachorro de la raza japonesa Shiba Inu, parecido al Akita, una de las razas más conocidas en todo el mundo. Una nueva llegada que hará que sus hijos, conocedores de la grave crisis que atravesaba la pareja, se distraigan más y hagan más llevadera la ruptura de sus padres. Aunque Fabiola no ha aclarado si se trata de una compra o una adopción ya ha recibido comentarios sobre las ventajas de adoptar a un perro.

Una nueva situación familiar para Fabiola y sus hijos tras una ruptura en la que andaluz y venezolana han aclarado que no existen conflictos económicos. Un nuevo miembro que llega como regalo al 14 cumpleaños de Kike, este mismo domingo, quien tras dar positivo en coronavirus el pasado mes de septiembre y preocupar a sus padres, se recuperó notablemente. Es en la casa de Madrid donde el matrimonio alquiló una vivienda para tener cerca a los médicos que atienden a Kike de su enfermedad.

Por su parte el presentador de 'Mi casa es la tuya' ha ido dando algunas explicaciones sobre su vida privada y la ruptura con Fabiola. Dejando una declaración de amor en las redes sociales hacia la que es la madre de sus hijos. "Ahora, en nuestra separación, Fabiola me ha dicho: Yo no quiero nada. Soy mayorcita, tengo trabajo, me sé buscar la vida y no quiero nada. Tú, ocúpate de tus hijos. Nada más. Además, me quiero cambiar a una casa más pequeña en Madrid y también te costará menos Esa es Fabiola. La mujer más integra, independiente y brillante, que he conocido” escribía en su Instagram.

A pesar del duro momento que atraviesa dando forma a su nueva vida la venezolana aseguró que :"Probablemente vendrán tiempos complicados, una separación no es fácil. Pero hay que seguir, la vida sigue, evoluciona, crecemos, aprendemos, y en ese momento estoy ahora". Y es con la llegada del nuevo miembro a la familia como ha decidido empezar de cero.

