Va al baño de un bar y lo que se encuentra le hace salir corriendo y poner la peor reseña: Asco

Cada vez hace más frío y eso es una realidad, por lo que, de momento, esos planes de ir a una terraza a tomar algo (a no ser que tengan estufas), quedan descartados. Ahora, si quieres tomar un refresco, un pincho de tortilla o una merienda contundente, tendrás que ir a un restaurante o local, pero a su interior.

Ahí se está de lo más a gusto, con calefacción, buena compañía, y buena comida y bebida. Eso sí, hay a algunos clientes a los que eso de estar en un bar no les es del todo grato y, en cuanto se van, dejan una reseña que es difícil de olvidar. Es lo que le ha pasado a esta clienta, en un bar de pueblo, que no ha podido dejar una reseña peor de la que ha dejado en Google.

Resulta que, cuando estaba en ese bar, tuvo que ir al baño y ahí empezó la odisea. Al menos así lo contaba en su cuenta de Twitter @SoyCamarero:

?? ??a ver, no sé hasta qué punto puede ser cierto lo de los gatos por las mesas ¿Qué opináis vosotros sobre la reseña y la respuesta? pic.twitter.com/OsTLLNJxUr — Soy Camarero (@soycamarero) November 24, 2023

"En el baño unisex no había ningún tipo de papel ni secamanos" empezaba diciendo para luego, entrar en materia. "Los gatos pululando a sus anchas entre los clientes, eso no es un restaurante, es un zoológico" decía.

"¡Qué asco! Me contesta el dueño que como clienta no me merezco ni una estrella. No se preocupe, me quedaré en mi pueblo como bien dice, lo que no es justificable de ninguna manera es que los gatos anden por las mesas y coman en los platos de las personas. Son animales y el que los quiera que se los lleve a su casa" sentenciaba.

Lo que no esperaba es que el propietario le terminase respondiendo. "Recordarte que tú vienes del mono. Si no había papel, podrías pedirlo. Y los no amantes de los animales no tenéis cabida en este lugar. Como clienta no mereces ni una estrella, mejor quedarte en tu pueblo y no salgas del campo" espresaba.

Una reseña que se ha llenado de likes y de gente que asegura que la clienta y el propietario "son tal para cual".

La respuesta de un propietario en Benidorm

Era un restaurante que no admitía reservas y que iban entrando por orden de llegada, lo que hizo que, finalmente, no pudiera entrar a comer a aquel restaurante. En plena desesperación, decidió poner una reseña en el restaurante en el apartado de Google y, lo que no esperaba, era lo que le respondió el propietario.

Una respuesta que ha subido a X (el antiguo Twitter) la cuenta de@SoyCamarero, y que ha tenido miles de 'likes'.

"Pedimos una mesa una semana antes y dentro del restaurante, porque íbamos con un bebé y un carro. Pues no, ni mesa dentro ni nada. Cogen gente sin reserva y tú llegas y no hay mesa, no lo recomiendo" decía el cliente.





La respuesta del camarero fue, en efecto, demoledora: "este no es mi local, será el de Benidorm. El mío es con reserva previa, si no, no se puede comer. Antes de ponerse a escribir, no tome alcohol que le merma sus escasísimas facultades mentales" decía el propietario.

Una respuesta que no ha gustado a los usuarios de X y que han dicho que, por las respuestas de este hombre, "ya saben dónde no ir".

La demoledora respuesta de un camarero a un cliente

Esta vez le ha tocado al Bar Marrakesh de Granada, en el barrio de la Chana, que recientemente recibió una reseña con la puntuación mínima, donde un cliente se quejaba del trato "pésimo" del dueño y camarero. "Hemos ido nueve personas, estando el local vacío y no nos han permitido usar dos mesas. Hemo pedido hoja de reclamaciones y no nos la han querido dar porque no éramos clientes", escribió este cliente.

El local contestó y no dudó en avergonzar al cliente. "Decir que la mesa que se les ha ofrecido es una mesa grande en la cual entraban sin problema. Solo nos paramos a juzgar el trato del personal, pero no del cliente que viene con malas formas, queriendo campar en un local de uso público como en el salón de su casa con malas formas" reflexiona.