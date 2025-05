Poli Rincón pide comprensión con Rodrygo: "Yo lo he vivido, hay que respetar y es que a lo mejor..."

Paco González no ha ocultado en ningún momento la duda que le genera la ausencia sospechosa de Rodrygo en el partido del Real Madrid frente al Mallorca, como tampoco estuvo en el Clásico, además de haberse retirado del entrenamiento previo al partido de la jornada intersemanal.

El director de Tiempo de Juego no ha sido el único: algunos de los comentaristas que llevan acompañando toda la semana a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE también critican la actitud del delantero brasileño en este tramo final de la temporada.

Cordon Press La final de la Copa del Rey fue el último partido que jugó Rodrygo con el Real Madrid.

Sin embargo, en la previa del Real Madrid-Mallorca, en Tiempo de Juego pudimos escuchar una opinión diferente: la de Poli Rincón. El exfutbolista del Real Madrid, que asegura haber analizado la situación de Rodrygo en profundidad por las noticias que llegan y las diferentes opiniones que se vierten en diferentes tertulias deportivas, Poli cree que "tenemos que respetar que el futbolista pueda haber llegar un momento, que tanto Morientes como Sanchís han visto y yo he podido vivir, en que llega un momento en que te saturas", analizó.

"Y a lo mejor es que no puedes jugar", indicó Poli, que recordó el caso de un compañero que era titular en el Betis en el que jugó, y que, "llegado un momento, tuvo un problema con el entrenador, y antes de empezar los partidos le daban tirones calentando, porque no podía, la tensión era tan grande que no podía jugar".

Basándose en ese ejemplo, Poli pidio reflexionar sobre el momento por el que podría estar pasando Rodrygo: "Digo que a lo mejor Rodrygo ha llegado un momento en que ha petado. ¿Por qué? Pues no lo sabemos".

PACO GONZÁLEZ LO TIENE CLARO CON RODRYGO

Paco González le rebatió argumentando que "si has petado y eres compañero, hoy (frente al Mallorca) te sientas en banquillo. Y si hace falta que salgas..."

EFE Rodrygo se retira durante el entrenamiento previo al partido ante el Mallorca

Sin querer quitarle la razón al director de Tiempo de Juego, González mantiene que en este tipo de "situaciones, que son complicadas y difíciles, no se le puede echar toda la culpa al jugador en este momento" y cree que puede ocurrir "que el entrenador no te haya entendido bien".

Según la información aportada por Miguel Ángel Díaz, hay "oscurantismo" con la situación de Rodrygo porque además, el entorno niega todo lo que se está diciendo sobre el jugador. El mismo entorno también hace referencia a un bajón anímico. Sin embargo, el club no se pronuncia y no concreta nada sobre su estado de salud.

Pacon González concluyó insistiendo en que la ausencia de Rodrygo "me parece impropio de un jugador del Real Madrid, como me parece impropio que una ficha sea reservada en el primer equipo del Real Madrid para alguien que no cuenta nunca y que no va a contar nunca", en referencia a Jesús Vallejo: "Y tampoco nadie en el Madrid explica cuál es su situación", criticó.