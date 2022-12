La acusación viral de un vecino de Barcelona a otro por lo que pasa en su edificio: "De baja categoría..."

Estamos en plenas fiestas de Navidad y eso se nota, no solo en la ilusión de todas las personas, si no también en las luces de las calles, en los adornos de los sitios públicos a los que vamos y también, en los adornos que cada uno de nosotros ponemos en nuestras casas. Adornos, por cierto, cada vez más de lo más elaborados.

Y es que hay gente que no se limita únicamente a poner los adornos dentro de sus hogares, sino también fuera de ellos para que la decoración sea más visible para todos. Seguro que lo has visto miles de veces, las uces en la terraza o las coronas en las puertas de casa. Y aunque son preciosos, hay gente a la que le molesta que sus vecinos adornen de esa forma sus casas.

Es, al menos, lo que ha pasado en un edificio de Barcelona. Resulta que hay un vecino en particular que, por alguna razón, no termina de estar muy contento con que sus vecinos disfruten de la Navidad, y, por eso mismo, se ha dedicado a quitar todos los adornos que ve en sus puertas.

Algo que, por supuesto, ha molestado a todos sus vecinos, hasta el punto de que uno de ellos ha decidido dejar una nota en su edificio para que la lea este vecino, hasta el momento, anónimo.

"Lamentablemente, en esta escalera hay algún vecino de tan baja categoría que se dedica a robar los adornos navideños de las puertas. ¡Qué vergüenza" escribía. Una nota que, rápidamente, se ha hecho viran en las redes sociales, llegando a calificarle al vecino que roba esos adornos de "El Grinch" de su comunidad de vecinos.

De momento, no ha aparecido ese vecino y no sabemos si devolverá todos los adornos que ha robado, pero, esa nota que le han dejado, ha quedado inmortalizada en las redes sociales.

No todo el mundo tiene la misma decencia a la hora de convivir. Quizá no tenga que ser una persona que vive en el mismo edificio, solo alguien que ha pasado en estos días festivos con las familias reuniéndose en casas ajenas. Parece que en esta comunidad de vecinos se han llevado por delante las plantas que decoran el portal, así como los tradicionales adornos navideños. Según hace saber uno de los que se cabrearon con lo vivido en los últimos días, "es la séptima vez que se reparan".

"Por lo visto hay alguien que no se merece vivir en esta comunidad, que no respeta lo que es de todos, que no sabe convivir", comienza el cartel en un vecindario que se ha hecho viral y que corre como la pólvora en las redes sociales. Es por lo que el vecino ofendido pide "por favor" que "respeten nuestra comunidad". "Es de todos y la intención es mejorarla cada vez más", asegura la persona que firma el escrito y que está visiblemente molesta por lo que han hecho.

El aviso es claro: "Si alguien no está de acuerdo con, por ejemplo, las plantas del portal o los adornos navideños, háganoslo saber". No se conoce cómo acaba esta historia, pero la falta de decoro de algunas personas es habitual en estas fechas. No todos saben llevar de la misma manera el furor por la Navidad, así como a no todo el mundo le gustan estas celebraciones. Esto lleva a problemas como los que se han vivido en la comunidad de vecinos que ya conoce toda España por este cartel.