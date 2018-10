482.490 euros por el vino más caro del mundo

El vino más caro del mundo vale 482.490 euros, 17 veces más del precio previsto. Eso fue lo que se pagó el pasado sábado en la casa de subastas Sotheby's de Nueva York por la botella de la finca Romanee Conti, uno de los mejores vinos de Borgoña, era de la cosecha perteneciente a 1945 y formaba parte de la colección personal de Robert Drouhin.

Según informa el diario ABC, el precio estimado de la botella era de 27.669 euros, sin embargo, su valor final fue 17 veces superior, alcanzando los 482.490 euros, batiendo por mucha diferencia al vino español AurumRed y su botella obra del artista Alberto Rodríguez Serrano, por la que se pagó 340.000 euros.

"La botella de Romanee Conti pertenece a una producción de 600 botellas elaboradas en 1945, justo antes de que las vides fueran arrancadas para ser replantadas", cuenta ABC, que explica que "los lotes vendidos pertenecían a la colección personal de Robert Drouhin".

Poco después, otra botella de la misma marca fue vendida en la misma subasta por 428.880 euros.

#AuctionUpdate **NEWSFLASH** This morning in #NYC, two bottles of Romanée Conti 1945 from the personal cellar of Robert Drouhin each broke the prior world auction record for a single bottle of wine of any size, selling for $558,000 & $496,000. #SothebysWine pic.twitter.com/eGOnt5MlZg