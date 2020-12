¿Cómo viven los comunicadores del Grupo COPE la Lotería de Navidad?

A falta de menos de una semana para el Sorteo de la Lotería de Navidad 2020, les hemos preguntado a los comunicadores del Grupo COPE cómo viven el 22 de diciembre y a qué números juegan este año.

Para Antonio Jiménez y Ángel Expósito, "El 22 de diciembre es el pórtico de la Navidad. La cantinela de los niños de San Ildefonso marca el ritmo de la Navidad". "La navidad es la lotería. La navidad empieza el día del sorteo".

Antonio recuerda cuando, de pequeño, acompañaba a su padre en el coche a Albacete, a Jaén... a comprar los artículos que hacían falta para después poder venderlos en su comercio. Algunos de estos artículos eran juguetes que luego los reyes repartirían entre los niños. Recuerda que en todas las radios sonaba el sorteo. “Allí donde fueras, ese sonido lo envolvía todo”.

Expósito recuerda la “ceremonia” que montaba su padre. “Cuando se ponía a hacer las participaciones. Para la familia, para los amigos... por supuesto, en pesetas. Forma parte de aquel paisaje de la Navidad”.

Pilar Cisneros lo tiene muy claro. Juega al número de COPE, porque acabará tocando. Si no es este año, el siguiente. Y si no, el siguiente. Pero también busca su terminación favorita. "El número 2. Sí. Me gusta el 2”.

Cristina López Schlichting siempre busca la terminación en 7, o que haya varios 7 en la cifra. “Uno prefiere un número de la misma forma que prefiere los iris a las rosas o los amaneceres al crepúsculo. ¡Son los misterios de la Lotería!"

Ana Samboal compra lotería en los lugares que más frecuenta porque “si toca, me voy a tirar de los pelos”. A ella sólo le han tocado, como mucho, 100 euros; pero siempre mantiene su ilusión. Y siempre que viaja a un sitio, compra Lotería para su madre. “Llevo décimos de toda la geografía española”.

Todos los comunicadores coinciden en que desean que la suerte llegue a los oyentes de COPE, a los telespectadores de TRECE y, sobre todo, a la gente que más lo necesite en este año tan difícil.