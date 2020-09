Loterías y Apuestas del Estado prepara el Sorteo de Navidad: ¿llevarán mascarilla los niños de San Ildefonso?

El Sorteo de Navidad ha sobrevivido en sus 208 años de historia a guerras, cambios de regímenes -repúblicas, monarquías, dictaduras, democracia-, a crisis económicas, y no nos olvidamos de los cambios de moneda.

Este año se enfrenta a una pandemia, la que ha creado en todo el mundo, el SARS-CoV-2. Sin duda, el coronavirus va a hacer que veamos algún que otro cambio en la dinámica e, incluso, en la estética del sorteo.

Entre esos cambios estilísticos veremos, sin duda, a los niños de San Ildefonso con mascarilla cumpliendo así la normativa como se recoge en el Boletín Oficial del Estado del 20 de mayo y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de finales del mes de julio.

Pese a esa obligatoriedad, ¿llevarán mascarilla los niños encargados de cantar los números y premios en cada tabla? Para que no haya error y se entiendan bien las cifras, ¿puede que estén exentos de llevar esta prenda que se ha impuesto en nuestro día a día?

A la hora de escribir este artículo, la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, la SELAE, asegura a cope.es que, aún, esos detalles no han sido concretados y que se irán perfilando según nos vayamos acercando al 22 de diciembre. Lo que sí nos aseguran es que se cumplirán las normas vigentes en el momento de la celebración del sorteo.

La participación de los niños de San Ildefonso en los sorteos de Navidad, permitida

Y eso que hace unos meses, en febrero, cuando el proyecto de Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego fue sometido a información pública surgió la duda.

¿Tendrán que dejar de participar en los sorteos de la Lotería los niños del Colegio de San Ildefonso? La respuesta es no. El Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades del Juego que será aprobado por el Consejo de Ministros en octubre, una vez superada su tramitación en Bruselas, prevé la participación de los niños de la Residencia-Internado de San Ildefonso en los sorteos de laLotería Nacional, así como el mantenimiento de la denominación Sorteo de El Niño por su “arraigo” y “tradición”.

Según se recoge en el documento se mantiene la posibilidad de que los alumnos y miembros “de escuelas o instituciones de beneficencia” participen en los sorteos de la Lotería Nacional en los que venían formando parte porque “la participación de estos menores como extractores de las bolas con los distintos números que conforman los boletos premiados goza de un consolidado arraigo y tradición en la sociedad española”.

Explica el texto del decreto que los niños de San Ildefonso “llevan cerca de dos siglos y medio cantando los números de la Lotería Nacional, siendo el primer sorteo en el que toman parte como extractores el 9 de marzo de 1771”.

“Resulta tal especificidad, por tanto, plenamente coherente con el régimen de publicidad proyectado y, a la vez, sensible a una realidad arraigada, en todo caso de impacto moderado y puntual, y no susceptible de suponer ni incrementar el riesgo de banalización del juego en general, ni del juego de lotería en particular, en la sociedad española”, argumenta el texto.

Esta dispensa para que los niños de San Ildefonso puedan estar presentes en estos dos sorteos navideños, no incluye, sin embargo, la participación de menores en la publicidad y las actividades comerciales de las actividades de juego del operador distintas de la propia participación en el sorteo, porque como subraya el ministro de Consumo, Alberto Garzón, el objetivo de esta regulación, de la nueva ley del juego, es proteger a los menores, a los jóvenes de 18 a 25 años de la potencialidad de desarrollar conductas patológicas.

Un Sorteo que repartirá 2.408 millones de euros en premios

Como cada año, el Sorteo Extraordinario del 22 de diciembre marcará el inicio de las fiestas navideñas. Desde el pasado mes de julio están a la venta los décimos que este año están ilustrados con la tabla central del Tríptico ‘La Adoración de los Magos’, obra del Museo Nacional del Prado realizada por El Bosco.

El presidente de Loterías, Jesús Huerta, ha anunciado hoy en rueda de prensa que ya hay #LoteríaNavidad. Este año el sorteo repartirá 2.408 millones de euros en premios. #GanasDeRepartirSuertepic.twitter.com/zBqUTVgPDS — Loterías del Estado (@loterias_es) July 9, 2020

Hay 172 millones de décimos que cuestan 20 euros cada uno. La emisión consta de 172 series de 100.000 números cada una. Dicha emisión alcanza los 3.440 millones de euros, de los que se reparte un 70% en premios. El 22 de diciembre el Sorteo de Navidad repartirá 2.408 millones de euros en premios.



¿Dónde se vende tu décimo favorito de la lotería de Navidad?

El ‘Gordo’, el primer premio está dotado de 400.000 euros al décimo. El segundo premio será de 125.000 euros al décimo y el tercero repartirá 50.000 euros al décimo.