Los españoles se animan a comprar Lotería de Navidad: “Este año nos hemos desbordado”

Caminar por cualquier gran ciudad en Navidad es sinónimo de gente por las calles, con bolsas y comprando. Y uno de los habituales estos días cercanos al Sorteo de Lotería de Navidad es ver a la gente con décimos en las manos o guardado largas colas en administraciones de muchos lugares. Tras las restricciones, ¿están los españoles comprando Lotería de Navidad?

En Doña Manolita la cola da la vuelta a la manzana. Entre un gran bullicio, gente muy paciente espera ansiosa su turno para hacerse con su preciado décimo que espera le dé suerte el día del sorteo. Los que ya lo tienen responden a COPE sobre ello. “Catorce décimos aproxiamadamente” responde uno de las personas a la cantidad comprada. Otro ciudadano afirma haber comprado muchos números: “Llevamos muchísima lotería. Este año nos hemos desbordado”.

Siguiendo no muy alejados por el centro de la villa de Madrid, otra persona argumentaba llegar a la veintena de ellos: “tendré sobre veintitantos”. Hay quien que afirma que no es comprador habitual de Lotería de Navidad pero que se ha animado llegado estas fechas: “Si oyes algo, alguien te aconseja algún número te entra el gusanillo y lo compras”. También los hay más rezagados: “no se ha dado la oportunidad”, espero espera “comprarlo hoy”.

En cuanto a los números no hay un patrón. Cada uno tiene sus preferencias o directamente no las tiene. “El 67, ese es el que me gusta a mí. Siempre repito número y nunca me toca. Tengo de todos los números” argumenta uno de los entrevistados. Otra de las personas no ha tenido tanta suerte de hacerse con el número que perseguían: “Queríamos un número en particular pero está agotado completamente”.

Preguntados por qué harían con el premio, la respuesta es casi unánime: Viajar. Parece que tras los meses de confinamiento y restricciones, las ganas de desplazarse y visitar nuevos lugares se está extendiendo, por ahora como deseo de muchos, y, quién sabe si como realidad de unos pocos agraciados tras el día del sorteo, el próximo 22 de diciembre.

¿Dónde se vende tu décimo favorito de la lotería de Navidad?