Comprobar Lotería de Navidad 2020: consulta si tu décimo ha sido premiado

La Lotería de Navidad 2020 ha vuelto a repartir este año felicidad por toda España. En un año marcado por la pandemia del coronavirus, la fortuna del conocido sorteo del 'Gordo' de Navidad ha llevado alegría y lágrimas de emoción con sus principales premios. El Gordo estará dotado de 400.000 euros al décimo. El segundo premio será de 125.000 euros al décimo y el tercero repartirá 50.000 euros al décimo. Pero en la Lotería de Navidad también hay premios para las pedreas, terminaciones y aproximaciones. Por tanto, todavía te puedes llevar algún pellizco de la Lotería.

¿Te ha tocado a ti el Gordo? ¿Te conformas con un pellizquito? Con COPE.es es fácil saber si te ha tocado la Lotería de Navidad 2020. Basta que uses nuestro comprobador y al instante sabrás si la fortuna te ha sonreido. Con solo un click, podrás saber si tu décimo ha sido premiado y cuánto has ganado. Para ello, sólo necesitas poner el número del décimo jugado (de cinco cifras) y el importe. Rápidamente sabrás cuánto has ganado. Puedes repetir la operación tantas veces como necesites.

Buscador de premios Lotería de Navidad



Y si me ha tocado algo, ¿a partir de cuándo pueda cobrar mi décimo? Los premios del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 11.000 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde de este 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos.

Respecto al derecho al cobro de los premios de Lotería de Navidad, destaca que éste caduca a los tres meses, contados a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo. Es decir, que se pueden presentar al cobro los décimos o resguardos premiados de Lotería de Navidad hasta el 23 de marzo de 2020, inclusive

Para los décimos compartidos, hay que identificar a todos los participantes a la hora de cobrar los premios iguales o superiores a 2.000 euros en las entidades financieras. Además, los ganadores pueden solicitar un certificado acreditativo del premio a efectos fiscales.

EL GORDO TIENE PREDILECCIÓN POR EL 5

En el sorteo de la Lotería de Navidad todos los números, desde el 00000 hasta el 99.999, tienen la misma posibilidad de salir premiados porque están en el bombo. Sin embargo, el Gordo siente históricamente predilección por el 5, una terminación que ha resultado agraciada en 32 ocasiones. Una curiosidad estadística que sitúa en el extremo contrario al 1 como la terminación menos premiada, puesto que en más de dos siglos de sorteo, el Gordo solo ha acabado en ese número en ocho ocasiones, según los datos de Loterías y Apuestas del Estado. El 4 y el 6 son otras terminaciones con suerte: 27 veces han resultado agraciadas con el primer premio de este sorteo extraordinario, que se viene celebrando desde 1812.

La idea extendida entre los ciudadanos de que los números bajos no salen es una superstición que no se sustenta en los datos estadísticos. Y es que los de tres cifras han sido agraciados tres veces, a pesar de que son los que menos se demandan. El 523 obtuvo el primer premio en 1828, el 615 en 1866 y el 675 en 1962. El "dos mil" ha sido el millar más repetido. Los boletos con números desde el 2.000 hasta el 2.999 han obtenido el primer premio en diez ocasiones. Los "nueve mil" han logrado el Gordo nueve veces, los "seis mil", ocho, y los "doce mil" y "quince mil", siete. El año pasado, por ejemplo, el primer premio fue para el número 26.590.

El número más raro es el 00000, sobre el que ciernen dos leyendas urbanas. Por un lado, que el número en cuestión no existe. Por el otro, que es el número de lotería que compra el rey Juan Carlos I. Sin embargo, aunque algunos los han tomado como verdaderos, ambos son mitos, no son ciertos. De hecho, el 00000 se llevó una pedrea en el sorteo de 2014, que es el premio con valor mínimo de la lotería nacional.

Y las terminaciones que nunca han coincidido con las combinaciones ganadoras del primer premio son el 09, 10, 21, 2, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82.

¿DESDE CUÁNDO SE CELEBRA LA LOTERÍA DE NAVIDAD?

El Sorteo de Navidad se remonta a la época de las Cortes de Cádiz. Fue entonces cuando el ministro de la Cámara de Indias pensó que sería una buena idea elevar los ingresos públicos sin perjudicar a los contribuyentes a través de una subida de impuestos masivas. Por ello se le ocurrió sacar a la venta una pila de papeletas que los ciudadanos podrían comprar de forma voluntaria. Los beneficios ayudarían a elevar dichos ingresos públicos.

Fue así como el 18 de diciembre del año 1811, hace 209 años, se celebró el primer sorteo, que posteriormente pasaría a llamarse Lotería de Navidad. Puedes conocer más sobre la historia de la Lotería de Navidad aquí.