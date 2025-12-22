Belén, lotera de la calle Barquillo, ha dado el segundo premio de la Lotería de Navidad: "El número está vendido íntegro, es decir, lo hemos recibido nosotros íntegro y está todo vendido"

La emoción ha desbordado a Belén, la lotera de la administración 16 de la calle Barquillo de Madrid, tras repartir íntegramente el segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. En una entrevista en el programa especial de la Lotería de Navidad de COPE con Pilar Cisneros, la lotera ha compartido su alegría entre lágrimas: "Estoy muy emocionada, porque no es el primer gordo que doy y estoy llorando, con eso te digo todo".

TE PUEDE INTERESAR Sorteo de Lotería de Navidad 2025: sigue en directo los números premiados y dónde ha tocado

Una recompensa al esfuerzo y la ilusión

Para Belén, este premio es "el esfuerzo que ha sido recompensado". La lotera ha explicado el trabajo que realiza con "muchísima ilusión desde el primer día" que llega la lotería a su administración. Comparte con cada cliente la emoción de ver sus caras al retirar los décimos, una ilusión que finalmente se ha materializado en un premio mayor. "Yo soy de las que creen la suerte, así que estoy muy contenta", ha asegurado.

No es el primer gordo que doy y estoy llorando, con eso te digo todo" Belén Lotera de la administración que ha repartido el segundo premio

Vendido íntegro en ventanilla

El número premiado "está vendido íntegro, es decir, lo hemos recibido nosotros íntegro y está todo vendido". Así lo ha confirmado la propia Belén, quien ha detallado que la venta se ha realizado décimo a décimo en la ventanilla de su administración, situada en una de las calles más transitadas de la capital, con muchos "contactos de moda".

EFE Niños de San Idelfonso cantan el segundo premio de la Lotería

A primera hora de la mañana, la celebración se concentraba en el interior de la administración y en la puerta, con la llegada de numerosos medios de comunicación. Sin embargo, la lotera ha señalado que todavía no se ha acercado ningún premiado, algo que achaca a que "es lunes y la gente estará trabajando todavía".

Finalmente, Belén ha aprovechado los micrófonos de COPE para "desearle feliz navidad a todo el mundo". Con la voz todavía cargada de emoción, ha enviado un último mensaje a toda España, animando a todos a no perder la esperanza: "Que sigan creyendo la suerte, que la suerte existe".