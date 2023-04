Presidente de CHG: No es verdad que el trasvase solucione problemas de Doñana

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, ha indicado este lunes que "no es verdad" que el trasvase de 15 hm³ desde la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras a la del Guadalquivir vaya a solucionar los problemas de agua y de los regadíos en Doñana.

En declaraciones a los medios de comunicación tras la segunda reunión del año del Pleno de la Comisión de Desembalse, Páez ha indicado que "la solución de Doñana pasa por la gobernanza, por acabar las infraestructuras de ese trasvase, aprobado en 2018 y pendiente de ejecución, pero también por otras actuaciones que tenemos planificadas y estamos llevando a cabo".

Entre ellas, ha precisado, la sustitución de agua subterránea en la zona de Los Hatos con el recrecimiento del Agrio, cuyo estudio de alternativas está ya funcionando y cuyo proyecto se licitará "dentro de poco" y es una actuación que "nos va a permitir ahorrarnos 8 hm³ de agua subterránea".

Otras actuaciones son la clausura de los sondeos que nutren el núcleo costero de Matalascañas más cercanos a las lagunas para que no haya afección a ellas y posteriormente, tras una inversión de 10 millones de euros, la desaparición de dichos cinco sondeos para dar a esta zona agua superficial a través de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Moguer, lo que "supondría otro ahorro de 3 hm³".

Asimismo, ha dicho, se está trabajando en revertir la amputación del caño del Guadiamar a la marisma permitiendo con ello que esta vuelva a inundarse con agua superficial.

"Las circunstancias de Doñana se solucionan colaborando, trabajando cada uno desde sus competencias porque las competencias en regadío en la parte del Guadalquivir las tiene la CHG; la Junta tiene competencias en medioambiente, ordenación del territorio y de agricultura, nunca de gestión del agua en la Demarcación del Guadalquivir", ha dejado claro.

Además, ha remarcado en relación con el trasvase, que "el sitio donde va a ir el agua del mismo quien lo piensa, lo gestiona y lo planifica es la CHG, la comisión técnica del trasvase solo sirve para ver las reglas del trasvase cuando ese tenga lugar" y que el Plan Hidrológico del Guadalquivir tiene recogido que el trasvase ha de ir a dos zonas, "una a la que ya está yendo que es el Condado, porque esta zona es una zona de recarga natural del acuífero y por eso queremos que haya sustitución de agua subterránea por superficial" y otra "al entorno de Almonte, donde hay dos conos de depresión importante en el acuífero".

Ha añadido que el Plan Hidrológico actual estuvo un año a exposición pública y "no ha habido alegaciones por parte de la Junta de Andalucía con respecto a la medida que consideramos la piedra angular para el sostenimiento de la cuenca. No ha lugar a nuevas hectáreas de regadío en ningún punto de ella si no estaban previamente planificadas".

De esta forma, "cuando se habla de nuevas hectáreas de regadío, para que esas hectáreas tuviesen la capacidad de ser regadas tendrían que estar previamente planificadas y durante un año no hemos recibido alegaciones por parte de la Junta para eso", ha concluido.