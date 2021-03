Cantabria podrá captar 26 hectómetros del Ebro, aunque tendrá que devolverlos

El Gobierno central ha autorizado a Cantabria a disponer de 26 hectómetros cúbicos de agua del pantano del Ebro, aunque la comunidad tendrá que devolver la cantidad que decida captar, según ha anunciado el consejero cántabro de Obras Públicas, José Luis Gochicoa.

"La autorización es inmediata, ni Santander ni la bahía van a tener ni este verano, ni el que viene ni el siguiente ningún tipo de problema en cuanto a abastecimiento", ha afirmado Gochicoa, a preguntas de los periodistas, tras reunirse con el alcalde de Riotuerto, Alfredo Madrazo.

Además, el titular de Obras Públicas ha avanzado que Cantabria seguirá demandando que 5 hectómetros cúbicos anuales no tengan que devolverse.

"Porque no nos parece justo que ciudades como Bilbao o Tarragona estén obteniendo caudales del Ebro mucho mayores sin necesidad de devolución y que nosotros no tengamos al menos una cantidad que no devolver", ha añadido.

Con esos 5 hectómetros, que son el máximo que fija la ley para no devolverse, se daría respuesta, según ha dicho Gochicoa, al "día a día" de Cantabria, que "casi ningún año" necesita más de esa cantidad.

En este sentido, la próxima semana se va a poner en marcha en el río Hirvienza un punto que suministre agua "de forma sencilla" al pantano.

Próximamente, ha agregado el consejero, se pondrá en marcha otro punto en la zona del Alto Besaya, de tal forma que se pueda asegurar que se produce "un equilibrio" entre lo que se demanda y lo que se puede ir aportando.

Cada cuatro años tendrá que renovarse esta autorización, un trámite que, según ha recalcado Gochicoa, es "muy sencillo" y "nada tiene que ver con todo lo que ha costado este procedimiento".

En este sentido, ha subrayado que el Ministerio para la Transición Ecológica se comprometió a que se dispusieran de esos 5 hectómetros cúbicos. "Sería muy positivo, y estamos luchando para que ese compromiso del secretario de Estado se vea cumplimentado en los papeles", ha incidido.

La devolución obligatoria se recoge en el Plan Hidrológico nacional, que establece que se permite en el bitrasvase a Cantabria.

"O se modifica la ley o no es posible hacer un acuerdo en otro sentido sin que te lo anulen judicialmente. Evidentemente, lo que no vamos a caer es en errores del pasado. Lo último que queremos son papeles mojados", ha afirmado.

Por ello, Cantabria seguirá luchando por no tener que devolver esos 5 hectómetros, como ya ocurrió el año pasado, cuando, ha recordado Gochicoa, iba a adoptarse la medida de forma permanente, pero al final el Consejo de Ministros lo aprobó "solo" anualmente.

"Es una espina que tenemos ahí, pero queremos que sea de forma permanente, por eso el compromiso de que van a incorporarlo ya en los planes hidrológicos", ha apostillado.