“Zulueta, hijo de Sevilla”, el documental que captura el día que nace un torero

La Real Fábrica de Artillería de Sevilla fue escenario de la presentación del documental “Zulueta, hijo de Sevilla”, dirigido por Alexandre Carvalho, una pieza de 17 minutos que revive desde dentro la alternativa de Javier Zulueta el pasado 28 de septiembre en La Maestranza, con Morante de la Puebla como padrino y Roca Rey de testigo.

El audiovisual se adentra en los silencios, los nervios y la emoción de un día irrepetible: el tránsito de novillero a matador, capturado con sensibilidad en el coso sevillano. La proyección, conducida por la periodista Noelia López, reunió a autoridades, aficionados y el entorno más cercano del torero, en un acto que contó además con acompañamiento musical en directo.

Enmarcado dentro de la iniciativa municipal “Sevilla ciudad taurina”, el evento sirvió también como declaración de intenciones institucional. Manuel Alés destacó el simbolismo de celebrar el primer acto taurino en este espacio y reafirmó el compromiso del Ayuntamiento con la tauromaquia como eje cultural de la ciudad.

Tras la proyección, un coloquio con el propio Zulueta, el director, José Luque Teruel y Álvaro Pimentel permitió profundizar en el momento vital del torero. Emocionado, Zulueta recordó la presión, el miedo escénico y la importancia de disfrutar un día único, agradeciendo además haber inmortalizado “uno de los días más bonitos” de su vida.

Carvalho, por su parte, destacó el “misterio” que envuelve al torero, mientras que Pimentel enmarcó el documental como un preludio de una temporada ilusionante, reivindicando a Sevilla como “la ciudad taurina más grande del mundo”.

José Luque Teruel puso el foco en el papel de los toreros como motor de atracción y en el buen momento que vive la Fiesta, incluso impulsada por la polémica, en una línea de optimismo que apunta a plazas llenas y una afición creciente.

El acto se cerró con un momento íntimo al dar voz a los padres del torero, que definieron la alternativa como la culminación de un sueño familiar, forjado desde la infancia y compartido por toda una saga.