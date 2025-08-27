Villar del Olmo rendirá homenaje a Juan Mora en un festival en el que tomará parte

La localidad madrileña de Villar del Olmo rendirá homenaje a Juan Mora con motivo de la quinta edición de su festival taurino, que se celebrará el próximo 21 de septiembre a las seis de la tarde. El torero de Plasencia hará el paseíllo en una cita que reunirá a un cartel de gran nivel.

A Mora le acompañará Luis Miguel Encabo, que afrontará su única actuación de la temporada, lo que convierte su presencia en un aliciente especial para la jornada. También estará David Galván, uno de los nombres en alza del escalafón, tras firmar triunfos en plazas como Sevilla, Las Ventas y La Línea de la Concepción.

El homenaje tendrá un fuerte componente familiar con la participación de Alejandro Mora, sobrino del maestro, que llega tras su sonada encerrona en Plasencia. El festival se completará con el novillero Ruiz de Velasco, joven valor que ha destacado en cosos como Sevilla o Castellón y fue finalista en el Circuito de Novilladas de Castilla y León.

Los toros a lidiar llevarán el hierro de Victoriano del Río, garantía de prestigio para una cita que ya se ha consolidado en el calendario taurino madrileño.