Víctor Hernández, en COPE: "Prefiero una cornada a un paso atrás"

Víctor Hernández atendió a El Albero desde la cama del Hospital Fraternidad Muprespa-Habana, apenas 24 horas después de vivir una de esas tardes que marcan una carrera. El torero madrileño cortó una oreja de mucho peso en Las Ventas y cayó herido cuando se disponía a hacer un quite al quinto toro. Aún convaleciente, Hernández no oculta que la experiencia ha reforzado su compromiso con el toreo: "Prefiero una cornada a un paso atrás".

“Ha sido una noche larga, en la que me ha costado dormir, dándole vueltas a todo lo vivido”, confesó. “En la plaza más importante del mundo sentí que iba en el camino correcto. No me obsesionan los triunfos, sino las sensaciones, y ayer pude sentir el toreo como yo lo entiendo”.

El madrileño reconoció que apenas usa redes sociales, aunque percibió la magnitud de lo vivido: “Sé que la gente se levantó, que hubo olés y que aquello caló. La conexión con el toro era tan grande que por momentos el público pasaba a un segundo plano”.

Sobre la posibilidad de haber cortado dos orejas, Hernández lo tiene claro: “Me hubiese gustado que el toro cayera antes con la estocada, quizá se hubieran pedido las dos, pero lo que me preocupa es torear despacio, reunido y de verdad. La faena de dos orejas llegará algún día y la voy a seguir persiguiendo”.

La cogida llegó en un quite, un gesto que tenía muy claro: “Días atrás ya había decidido que no iba a dejar nada dentro. Tras cortar una oreja al primero, quería demostrar que no me conformaba. Sabía que cada oportunidad era única para seguir poniendo mi nombre en la tarde”.

El torero recuerda con rabia el momento en que le comunicaron que no podría salir a matar su segundo toro: “Intenté ponerme de pie y era imposible. Se me saltaban las lágrimas porque sentía que mi destino estaba en la plaza. Pero la vida quiso que no fuera así”.

Durante la entrevista también habló del brindis al padre de José Tomás: “Me enteré en la plaza de que estaban ahí y me pareció un detalle. No busco parecerme a nadie, bastante tengo con lo mío, pero brindarle la faena a los padres de un figurón del toreo que ha conseguido lo que yo sueño en Las Ventas era bonito”.

EFE Natural de Víctor Hernández el pasado domingo en Las Ventas

Sobre su temporada, el diestro resumió: “No ha sido extensa en contratos, pero sí en sensaciones. Esta tarde de Madrid ha sido un broche final. Estoy orgulloso porque nada me lo han regalado. Tengo muchas ganas de volver a Madrid y de que llegue esa tarde rotunda”.

Hernández concluyó dejando clara su filosofía: “Cuando me visto de torero lo hago con todas las consecuencias. Prefiero una cornada en un momento dado que un paso atrás. Si me coge intentando torear y haciendo lo que siento, para mí es una satisfacción tremenda”.