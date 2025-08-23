Un viaje a la memoria del rejoneo: Las Ventas rinde homenaje a Rafael Peralta

La Plaza de Toros de Las Ventas ha abierto esta semana las puertas de una exposición dedicada a la figura de Rafael Peralta, organizada por Plaza 1 y el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid dentro de los actos de la Semana del Caballo.

El hijo del rejoneador, Rafael Peralta, asistió emocionado al acto inaugural junto a su esposa Alejandra Peña y sus hijos. También estuvieron presentes Víctor Zabala de la Serna, gerente de Plaza 1, y Miguel Martín, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la CAM, además de numerosos rostros vinculados al rejoneo y varios de los rejoneadores anunciados en el ciclo venteño de agosto.

La muestra ofrece un recorrido por los grandes momentos que Rafael Peralta protagonizó en el ruedo madrileño, con 50 imágenes históricas del archivo Botán, que abarcan desde 1962 hasta 1992. Una trayectoria que lo consolidó como leyenda del rejoneo y precursor de la modernización del toreo a caballo, y cuya figura quedó para siempre vinculada a la historia de la plaza.

La exposición seguirá abierta también en la previa del próximo festejo del jueves 28 de agosto.