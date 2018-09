Ventura: "Madrid me quita el sueño todos los días, pero voy a sorprenderos"

El ruedo de la Plaza de Toros de Las Ventas se llenó de aficionados en un encuentro con el rejoneador Diego Ventura. El éxito de convocatoria del hispano-luso fue abrumador y atendió a todos los aficionados que se acercaron para conocer más de cerca a su ídolo y a parte de la cuadra que le acompañará en su festejo en solitario el próximo 6 de octubre en la Feria de Otoño.

El acto estuvo conducido por el periodista Manuel Jesús Montes y contó con la presencia de sus apoderados, Pablo Lozano, padre e hijo y el gerente de Plaza 1, Nacho Lloret, entre otros rostros conocidos.

Una tarde que marcó su carrera fue en octubre de 2005 en una Feria de Otoño, a partir de ahí cambió todo: "Aquella tarde conseguí llegar a la cima. Empecé con muchas dificultades porque vengo de familia humilde y las cosas no salían, remontar era duro. Pensé en retirarme ese año, estaba ahí y me costaba dinero, pensaba que no servía para esto. Tenía cerrado mi presencia en Zaragoza pero me ofrecieron Madrid. Hablé con mi padre y me dijo que tenía que ir a Las Ventas. Lo tomé como mi último cartucho. Me puse a portagayola en el segundo toro y entonces cambió mi vida. Salió todo muy bien, me vine arriba y aquel toro lo maté con el corazón. Lloré en aquella vuelta al ruedo con las dos orejas”.

Madrid ha sido su plaza, 16 Puertas Grandes y en su último compromiso hizo de nuevo historia al convertirse en primer rejoneador en cortar un rabo en esta plaza. Habló de aquella tarde con emoción después de recordar en imágenes el hito histórico: "Hay que ser muy valiente para entregar el rabo. Me ha dado mucho, me ha dado una paz interior que siempre agradeceré. Ese día recuerdo a la plaza entera pidiendo el rabo. Me ha dado fuerzas para disfrutar de otra manera. A día de hoy sigo teniendo la capacidad de luchar por lo que creo, por lo que mi techo está lejos".

Habló de todo lo que tiene que agradecer a Madrid y por ello el reto de enfrentarse a 6 toros en solitario y con tres ganaderías diferentes: "Quería darle variedad a mi encerrona. Madrid se merece mucho y cada ganadería tiene la opción de traer dos toros que embistan. Madrid me quita el sueño todos los días y el público va a disfrutar, voy a sorprenderos".

Una vez concluida el coloquio, Diego Ventura presentó a 13 de los caballos de su cuadra. Estos fueron los caballos que presentó: Lambrusco, Bombón, Nazarí, Bronce, Guadalquivir, Dólar, Fino, Lío, Quillas, Gitano, Champán, Prestigio y Remate.