El valor y concepto de Cristiano Torres destacan en Villaseca de la Sagra

Cristiano Torres fue el nombre propio de la sexta novillada del Alfarero de Oro 2025 en Villaseca de la Sagra. El maño enseñó firmeza y personalidad en dos actuaciones que llegaron a calar en los tendidos, pero en ambas el mal uso de la espada frustró un triunfo mayor. La corrida de Ana Romero, seria de presencia y con matices de interés, puso a prueba a la terna.

El aragonés se fajó con el segundo, que tuvo calidad en sus embestidas iniciales. Hubo temple y recursos en una faena que alcanzó sus mejores momentos en la mitad de la labor, cuando el novillero se metió de lleno con el público tras ser volteado sin consecuencias. La espada, sin embargo, se interpuso en su camino al premio y quedó en ovación tras aviso. Con el quinto, de gran presencia y nobleza, el toreo al natural marcó la faena, rubricada con bernadinas de emoción, aunque otra vez el acero le cerró la Puerta Grande.

‘El Mella’ enseñó su disposición con un primer novillo noble por el derecho, al que dio muletazos templados y con cadencia. También le puso voluntad ante el cuarto, de comportamiento defensivo pero con opciones por ese mismo pitón, donde dejó pasajes estimables. En ambos, la espada le dejó sin recompensa.

Por su parte, Ignacio Candelas mostró carácter ante un tercero áspero que se quedaba corto y frente al sexto, el de más volumen, que le permitió pasajes de calidad al natural. En esta última faena, el rondeño sufrió una dura voltereta de la que se rehízo con entrega, aunque el novillo ya no repitió de igual manera. Tampoco acertó con los aceros.