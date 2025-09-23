MADRID
Uceda Leal, primer matador confirmado para el festival taurino de Chinchón
El diestro madrileño participará el 19 de octubre en un festejo benéfico en memoria del joven agricultor y ganadero David Lafoz.
José Ignacio Uceda Leal será uno de los protagonistas de la próxima edición del tradicional festival taurino de Chinchón, que se celebrará el 19 de octubre. El matador de toros se convierte así en el primer espada confirmado en un cartel que rendirá homenaje a David Lafoz, agricultor y ganadero fallecido recientemente y recordado como un símbolo de activismo en defensa del campo y del mundo rural.
El festival ya había anunciado la presencia de los dos novilleros locales, Álvaro Chinchón y Aitor Fernández, y el Ayuntamiento trabaja en cerrar una nómina de toreros y ganaderías que, como es habitual en esta cita, reúna categoría y atractivo para los aficionados.
El festejo, de carácter altruista y con fines benéficos, será presentado oficialmente en un acto institucional previsto para principios de octubre.
