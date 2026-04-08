Sevilla recupera una tradición histórica: los toros de la Feria vuelven a la Venta de Antequera

La Real Venta de Antequera ha vuelto a recibir este martes a los primeros toros que se lidiarán en la Feria de Sevilla 2026, recuperando una histórica tradición en el barrio de Bellavista casi 40 años después. Impulsada por la empresa Lances de Futuro y la familia propietaria del enclave, la iniciativa devuelve a este espacio su protagonismo como punto de encuentro para los aficionados. Los primeros en llegar han sido los ejemplares de la ganadería de Alcurrucén.

Un escaparate del toro bravo en Bellavista

A partir de este miércoles, 8 de abril, los aficionados y visitantes podrán ver los toros de la ganadería de Alcurrucén. A estos se sumará la corrida de Fuente Ymbro, que llegará también mañana para ser lidiada el domingo 12 de abril, y la novillada de Talavante, que se lidiará el martes 14. En los próximos días, la venta acogerá además toros de otras ganaderías de prestigio como Miura, La Quinta, Núñez del Cuvillo, Hermanos García Jiménez, Juan Pedro Domecq y El Capea.

Horarios y entradas para los aficionados

Lances de Futuro Los toros de Alcurrucén, en la Real Venta de Antequera de Sevilla

La exposición se podrá visitar del 8 al 19 de abril en horario ininterrumpido de 12:00 a 20:00 horas, y del 20 al 24 de abril, de 12:00 a 18:00 horas. La entrada general tiene un precio de 10 euros, con una tarifa reducida de 5 euros para jóvenes de 15 a 20 años y acceso gratuito para menores de 14. Los tiques se pueden adquirir tanto en la Real Venta de Antequera como en las taquillas de la Plaza de Toros de Sevilla.

Esta iniciativa ofrece una oportunidad única para que el público contemple de cerca la diversidad de encastes del toro bravo. Para acompañar la jornada, los asistentes contarán con un servicio de restauración a cargo de Alda&Terry y Jaime Alpresa, completando una experiencia que ya impregna de ambiente de feria a este histórico rincón de Sevilla.