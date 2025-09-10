Seis silencios ante una dura novillada de José Escolar en Villaseca de la Sagra

La penúltima de feria en Villaseca de la Sagra dejó un balance de seis silencios en una tarde marcada por la seriedad y dureza de la novillada de José Escolar. El encierro, muy cuajado y exigente, apenas concedió opciones de lucimiento a los tres novilleros anunciados, que se marcharon de vacío tras mostrar entrega y disposición, aunque no siempre recursos técnicos y lidiadores, ante unas embestidas siempre cortas y con complicaciones.

Borja Ximelis abrió la tarde con un novillo de seria presencia, que humilló de salida en el capote pero que pronto mostró sus limitaciones en varas. El mallorquín se mostró inteligente con el capote y lucido en banderillas, antes de iniciar una faena que tuvo mejor tono por el pitón izquierdo, aunque con la embestida siempre a menos y con querencia a tablas. Fue silenciado.

Con el cuarto, otro astado de gran cuajo y desarrollando sentido, Ximelis se la jugó en un comprometido tercio de banderillas y trató después de hilvanar muletazos aislados. El novillo le prendió en una serie, quedando sin opción de continuidad. Mató al tercer intento y de nuevo fue silenciado.

Mario Arruza sorteó en segundo lugar un novillo hondo, que se empleó en varas pero que pronto mostró aspereza en la muleta. El novillero lo intentó con temple, doblándose al inicio, pero hubo de abreviar ante la falta de opciones.

Su segundo fue un utrero alto y muy armado, que nunca se entregó y desarrolló un comportamiento deslucido. Arruza, muy esforzado, trató de justificarse por el derecho sin obtener más que algunos pases sueltos. En ambos obtuvo silencio como balance.

El tercer puesto correspondió a Diego Bastos, que recibió a portagayola a un novillo más armónico de hechuras, que permitió ver algunas verónicas de buen trazo. La faena resultó muy trabajosa por la falta de entrega del animal, al que el sevillano logró robarle muletazos meritorios, destacando tres naturales de buen trazo en una labor de gran disposición. Falló con los aceros.

En el sexto, un novillo con trapío de toro y mucha seriedad, volvió a jugarse la piel de salida en portagayola. El Escolar se empleó en el primer puyazo, pero se vino a menos en banderillas y complicó mucho en la muleta, especialmente por el pitón izquierdo, donde fue imposible. Bastos lo intentó con firmeza, pero de nuevo marró con la espada y fue silenciado.