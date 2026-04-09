Saúl Jiménez Fortes se sincera en COPE: "Me debo una Puerta Grande en Madrid"

El diestro malagueño repasa su tarde el Sábado de Gloria en la Corrida Picassiana de La Malagueta, la relación que le unía al fallecido Ricardo Ortiz y sus anhelos antes sus próximos compromisos en Sevilla y Madrid.

El torero Saúl Jiménez Fortes ha repasado la actualidad en el programa El Albero de COPE.es tras su reciente actuación en Málaga el Sábado de Gloria. A pesar de no cortar trofeos, el diestro dejó una imagen de torero con pozo y una vuelta al ruedo que dejó buenas sensaciones, y ahora afronta una primavera muy ilusionante con citas clave en Sevilla y Madrid, en un momento que considera de gran estabilidad personal y profesional.

Una tarde marcada por la tragedia

crónica málaga Detalles en una Picassiana en La Malagueta fría por los acontecimientos

La corrida del Sábado de Gloria estuvo inevitablemente teñida por la muerte del banderillero Ricardo Ortiz. Fortes relató cómo se enteró de la noticia: "Estaba con mi familia, muy cerquita del hotel, y vi que tenía muchas llamadas perdidas del apoderado. Fui a la plaza y se vivía la tragedia como muy en primera persona". El torero recordó su estrecha vinculación con Ortiz, a quien admiraba desde niño en La Malagueta, destacando que era parte de "una familia muy vinculada con la Plaza de Toros".

El diestro confesó lo difícil que fue afrontar la corrida al día siguiente. "Te pone la muerte de muy cerca justo en el momento en el que tú tienes que afrontar el ponerte delante del toro", explicó. Aunque intentó dejar atrás el pensamiento durante la lidia, reconoció que era "prácticamente inevitable" tenerlo presente, llegando a emocionarse toreando.

A Ricardo Ortiz le tuve presente toda la tarde, resultó prácticamente inevitable" Saúl Jiménez Fortes

El anhelo de la consolidación

Sobre su carrera, Jiménez Fortes reflexionó acerca de la sensación de que, a pesar de las buenas actuaciones, falta la consolidación definitiva. "Falta que se concrete y se materialice en triunfos consistentes en plazas importantes", admitió con autocrítica. El torero cree que rematar las faenas con la espada es clave, pero se muestra optimista: "Me encuentro en un momento bonito, de madurez y de compromiso con mi profesión".

Su actuación en Málaga le dejó un "sentimiento de insatisfacción" porque "venía a por más", aunque reconoce que la tarde sirvió para mostrar su "sello y personalidad". El torero siente el cariño de su gente en La Malagueta, donde se colgó el cartel de "No hay billetes", y espera que ese efecto "se vaya multiplicando" en otras plazas.

Madrid, la cuenta pendiente

Con dos tardes por delante en la Feria de San Isidro, Madrid aparece en el horizonte como el gran objetivo. Fortes siente el "respeto y cariño" de la afición de Las Ventas, pero es consciente de su exigencia. "El público de Madrid es imprevisible y nunca regala nada. Todavía me falta mucho por dar", aseguró, expresando su deseo de que "esas faenas que se han vivido en plazas como Málaga, pasen en Madrid".

La Puerta Grande de Las Ventas me la debo yo a mí mismo"

Preguntado por si le obsesiona conseguir la Puerta Grande, su respuesta es contundente. "Te mentiría si te dijera que no. Es uno de mis grandes objetivos en mi vida", confiesa. El torero recuerda hasta tres ocasiones en las que ha rozado esa gloria, por lo que siente que es una cuenta pendiente consigo mismo.