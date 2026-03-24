San Isidro 2026 ya llena: tres tardes cuelgan ya el cartel de 'No hay billetes'

Imagen de los tendidos de la plaza de Las Ventas durante la última Feria de San Isidro

La Feria de San Isidro 2026 ha comenzado a registrar una demanda de entradas sin precedentes, colgando el cartel de ‘No hay billetes’ en sus tres primeros festejos. La primera tarde con todo el papel vendido es la del viernes 22 de mayo, con toros de la ganadería madrileña de Victoriano del Río para los diestros Sebastián Castella, Emilio de Justo y Tomás Rufo.

A esta fecha se suman las dos comparecencias del diestro peruano Roca Rey. La primera, el jueves 28 de mayo en la tradicional Corrida de la Prensa, donde compartirá cartel con Diego Urdiales y Bruno Aloi, que tomará la confirmación, con toros de Juan Pedro Domecq. La segunda será el domingo 14 de junio en la Corrida de Beneficencia, junto a Talavante y Víctor Hernández con reses de Victoriano del Río y Toros de Cortés.

Otras cinco tardes a punto de agotarse

La expectación no se detiene ahí, ya que otros cinco festejos están a punto de agotar sus localidades. Para la cita del jueves 21 de mayo, con Manzanares, Juan Ortega y Aguado, restan apenas cien entradas disponibles.

También presentan una alta demanda las dos corridas que abren la feria: el 8 de mayo, con la primera actuación de Talavante y Juan Ortega; y el 9 de mayo, con la primera cita del hierro de La Quinta. Para cada una de estas tardes quedan unas 300 entradas disponibles.

Completan este grupo de festejos con alta ocupación la tarde del 29 de mayo, con toros de Garcigrande para Morenito, Talavante y Aguado, y la del 4 de junio, con un cartel formado por Emilio de Justo, la primera comparecencia de Borja Jiménez y Víctor Hernández.

Festejos con gran demanda y fechas clave

Tras estas corridas, las que presentan mayor demanda de entradas son las del 14 de mayo con toros de El Parralejo, y las del 5 y 6 de junio, con hierros de Juan Pedro Domecq y Victorino Martín, respectivamente. Las dos corridas de rejones, programadas para el 23 y 30 de mayo con la figura de Diego Ventura, también figuran entre las más solicitadas.

La Feria de San Isidro arrancará oficialmente el viernes 8 de mayo y se extenderá hasta el domingo 7 de junio, día en que se celebrará la Corrida In Memoriam de Ignacio Sánchez Mejías. Como broche final, el domingo 14 de junio tendrá lugar la tradicional Corrida de Beneficencia.