Samuel Navalón recibe el alta tras la gravísima cornada sufrida en Algemesí

El torero de Ayora ha abandonado este viernes el Hospital Ribera de Alzira, donde permanecía ingresado desde el pasado 28 de septiembre.

Samuel Navalón abandonando este viernes el Hospital Ribera de Alzira

Redacción Toros

Publicado el

1 min lectura

Samuel Navalón ha recibido este viernes el alta en el Hospital Ribera de Alzira, donde permanecía ingresado desde el pasado 28 de septiembre, tras la seria cornada en el cuello sufrida en el festival taurino de Algemesí

Samuel Navalón regresa a casa después de superar unas semanas críticas, con varios días en la UCI, en las que su evolución mantuvo en vilo al mundo del toro. Lo que parecía un imposible se ha convertido en realidad: el joven diestro ya piensa en el futuro y afronta su recuperación con optimismo.

Animado y con la firme intención de volver pronto a los entrenamientos, Navalón recuerda el dramático percance que sufrió al colocar un par de banderillas en el coso valenciano. La rápida intervención de los servicios médicos y el posterior seguimiento hospitalario han sido clave para que hoy pueda comenzar una nueva etapa.

