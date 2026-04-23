"Morante de la Puebla se podría haber despedido o haber cansado de ser el mejor, pero no, el final a su racha estratosférica se le ha dado una cogida que casi engala su valor"

La tauromaquia es una escuela de cosas valiosas, y la reciente cogida de Morante de la Puebla es una lección trágica de ello. Así se ha valorado en el programa 'La Linterna' de la COPE, donde Diego Garrocho y Ángel Expósito han analizado el suceso en la sección 'Filosofía de Bolsillo'. El diestro llevaba meses poniéndose donde no se pone nadie, arriesgándolo todo en la temporada de su regreso. Su objetivo era hacer más grande su gloria, pero un toro ha truncado de forma funesta su racha estratosférica en la plaza de la Maestranza de Sevilla.

La cogida de Morante de la Puebla Filosofía de bolsillo en La Linterna Escuchar

Una cornada 'muy grave'

Sucedió con el cuarto toro de la tarde, de nombre 'Clandestino', un bravo de 512 kilos de la ganadería de los hermanos García Jiménez. Mientras Morante toreaba con el capote, el animal le ganó el espacio y lo masacró por la espalda. El resultado fue una cornada de 10 centímetros que le desgarró el recto, llevando a un parte médico con pronóstico muy grave. La herida, por la zona, conlleva un alto riesgo de infección, como han explicado diversos expertos.

A pesar de la gravedad, las noticias sobre su estado son esperanzadoras. Según informa el periodista Zabala de la Serna, el torero se recupera con más ánimo del que cabría esperar después de una cogida 'feísima e inoportuna'. Que el diestro esté de pie es una buena señal aunque la recuperación se prevé complicada.

EFE El diestro Morante de la Puebla tras sufrir una cogida durante la novena corrida de la Feria de Abril de Sevilla con reses de la ganadería de Hermanos García Jiménez, este lunes en la plaza de la Maestranza

Un freno trágico a una carrera legendaria

Este percance es visto como el único final posible que cabía en el regreso glorioso del torero. Como se ha analizado, la cogida es una "noticia funesta" que frena a un matador empeñado en superar lo insuperable. "Morante se podría haber despedido, se podría haber cansado de ser el mejor, o podría haber declinado, pero no, el final a su racha estratosférica se lo ha dado una cogida que casi engalana su valor".

Morante se podría haber despedido, se podría haber cansado de ser el mejor"

Esta idea resuena con las grandes tragedias del toreo. Se cuenta que Belmonte envidiaba a Joselito el Gallo por su muerte en la plaza. "Hasta en eso me ganó", dicen que lamentó el 'pasmo de Triana'. Aunque por fortuna Morante no ha muerto, su herida "traidora e impúdica" se presenta como un broche trágico a su momento más dulce.

EFE El diestro Morante de la Puebla sufre una cogida durante la novena corrida de la Feria de Abril de Sevilla con reses de la ganadería de Hermanos García Jiménez, este lunes en la plaza de la Maestranza

Hasta en eso me ganó"

Quizá este freno trágico, doliente y forzoso era lo único que podía oponerse a esta carrera legendaria. Si la tauromaquia es un arte tan trágico como el teatro de Eurípides, es precisamente por sucesos como este, que marcan el destino de sus protagonistas.