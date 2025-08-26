Roca Rey estará de baja una semana por culpa de una lesión en el pie izquierdo

El diestro peruano Andrés Roca Rey deberá guardar reposo al menos una semana tras la lesión en el pie izquierdo que sufrió el pasado 21 de agosto en Bilbao. La dolencia le impedirá cumplir mañana con su compromiso en Cuenca y le pone en seria duda para el festejo del viernes en Bayona (Francia).

El percance se produjo en el recibo a portagayola a su segundo toro, de Victoriano del Río, que le pisó con fuerza el pie. El torero, visiblemente renqueante durante toda la faena, no se arredró y terminó cortando dos orejas.

Después de varios intentos por acelerar su recuperación, el equipo de comunicación del diestro informó este lunes que una resonancia magnética reveló una lesión de mayor alcance de lo que se pensaba inicialmente.

Los especialistas han diagnosticado una afectación en la articulación inferior del pie izquierdo, con inflamación, derrame interno y compromiso de la estabilidad articular. El tratamiento incluye medicación, fisioterapia y reposo absoluto, con revisiones médicas en una semana para evaluar la evolución.

Su sustituto este martes en Cuenca, según ha informado la empresa Maxitoro, será el diestro sevillano Daniel Luque.

Morante, también baja en Cuenca

La ausencia de Roca Rey no será la única en el cartel conquense del martes 26 de agosto, ya que Morante de la Puebla tampoco hará el paseíllo, como ya informó COPE.es. El sevillano continúa en proceso de recuperación de la grave cornada sufrida el 10 de agosto en Pontevedra, lo que le ha obligado a suspender también citas en Málaga, Bilbao, Cieza, Toro o Almagro.

“A pesar de los esfuerzos realizados por el torero sevillano, no podrá tomar parte en el festejo”, señaló la empresa Maxitoro, gestora de la plaza de toros de Cuenca, en un comunicado.

Por lo tanto, el cartel definitivo del tercer festejo de la Feria de San Julián de Cuenca estará conformado por los diestros Daniel Luque, Fernando Adrián y Pablo Aguado ante toros de Román Sorando.