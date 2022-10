Pundonor de Álvaro Alarcón y apuntes sin rematar de Víctor Hernández

La revalida de Otoño llegó en forma de mano a mano para los dos triunfadores más rotundos del inicio de temporada en Las Ventas. Víctor Hernández y Álvaro Alarcón con la ganadería que más ha lidiado este año en Madrid. Fuente Ymbro ratificó que esta temporada se le han dado mejor las novilladas que las corridas en Las Ventas. Hasta tres novillos de buena nota ha lidiado en su cuarta novillada y media del año en el coso madrileño. Los novilleros, por unas cosas u otras, no han terminado de redondear nada. No pierden cotización, uno por puntuar y el otro por volver al ruedo tras caer herido. Pero tampoco han rayado al nivel de sus triunfos primaverales.

Victor Hernández tuvo como primer oponente a un novillo de Fuente Ymbro que cumplió en varas y rompió a embestir con franqueza y buen son. El madrileño estuvo correcto. Templado y limpio en el trazo. Pero demasiado superficial y ligero en la primera parte de la faena. Mediado el trasteo, Hernández de centró más en una serie al natural donde mandó de verdad sobre la embestida del novillo. Quizá demasiado tarde. Alargó después la faena mostrando aún más las cualidades que adornaron al utrero de Ricardo Gallardo. pero aquello no terminó de cuajar. Metió la espada con habilidad aunque un punto desprendida. Tuvo más fuerza la ovación que se llevó el de Fuente Ymbro rumbo al desolladero que la que salió a saludar Victor Hernández.

El tercero fue un astado manejable y con buen aunque le costó descolgar del toro. El novillero de Los Santos de la Humosa estuvo correcto sin más. La faena navegó sin rotundidad en series al por mayor. Pero tras una estocada en buen sitio se desató una petición que a simple vista podía dar para la oreja. El palco consideró que no alcanzaba la mayoría de pañuelos o que la faena no era merecedora del trofeo. El caso es que después no hubo ni vuelta al ruedo para el novillero. Las modernidades de ahora…

Se corrió turno por el percance de Alarcón y Hernández lidió en cuarto lugar su tercer y último novillo. Estuvo centrado y capaz con él, destacando en el toreo al natural. Muy encajado y alargando las embestidas hasta más allá de donde alcanzaba el brazo. El final por manoletinas de rodillas rezumó aroma a reivindicación de su tarde. Como además lo cazó de un espadazo desprendido que tuvo mucha muerte, el palco no tuvo más remedio que conceder un trofeo que vino a recompensar el conjunto de la actuación de Victor Hernández.

Víctor Hernández ante el novillo de Fuente Ymbro al que ha cortado una orejaALFREDO ARÉVALOPLAZA 1

Mala suerte tuvo Álvaro Alarcón con el primero de su lote, un novillo sin entrega ni clase que en cuanto pudo le echó mano. Le tuvo a merced en el suelo y salió con una cornada en el muslo derecho. Le pusieron un torniquete y, sin gestos de más, se mantuvo en el ruedo con mucha dignidad para pasaportar al de Fuente Ymbro de un contundente espadazo del que salió rodado el novillo. Rumbo a la enfermería, la plaza le despidió con una fuerte ovación.

Tras su paso por las manos del doctor García Padrós, Alarcón se enfrentó en quinto lugar a un novillo que resultó bravo y codicioso en el caballo, arrancándose con alegría y empujando con riñones abajo. Con el público a favor, el toledano firmó una faena de más a menos, como el comportamiento del novillo. Tuvieron ligazón y ajuste las primeras tandas, pero cuando el novillo redujo revoluciones, el novillero se empeñó empeñó en alargar el trasteo con todo en decreciente intensidad. Dejó una estocada desprendida que parecía que iba ser letal, pero el novillo se resistió a caer. Todo se acabó enfriando

El sexto fue un inválido con el que a Alarcón solo pudo tirar líneas con la noche ya echada sobre Las Ventas.

FICHA DEL FESTEJO

Madrid, sábado 1 de octubre de 2022. 1ª de Feria. Algo más de media plaza (13.105 espectadores según la empresa)

Novillos de Fuente Ymbro, bien presentados aunque de desiguales hechuras. De juego manejable en conjunto. Bueno por noble y enclasado el primero y noble aunque sin terminar de entregarse el tercero. Bravo en varas aunque a menos en la muleta el quinto. El de peor juego, en flojo sexto.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Victor Hernández, saludos tras aviso, saludos tras petición y oreja.

Álvaro Alarcón, ovación, palmas tras aviso y silencio.

Enfermería : Álvaro Alarcón fue atendido de una cornada en la "cara interna del muslo derecho de 15 cms., que afecta a tejido subcutáneo y aponeurosis muscular, y de un puntazo de la cervical derecha, de pronóstico leve".