Premio grande al poder de Perera y la entrega de 'Bellotero' de La Quinta en Palencia

La feria de San Antolín en Palencia arrancó con un nombre propio: Miguel Ángel Perera. El extremeño firmó una faena de gran poso y mando al bravo ‘Bellotero’, de La Quinta, premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre. Perera paseó dos orejas en una tarde donde también destacó Emilio de Justo, que cortó una oreja y perdió la Puerta Grande por culpa de la espada, mientras que Clemente, en su presentación, sorteó el lote más deslucido y fue silenciado. El triunfo de Perera

El cuarto, de nombre ‘Bellotero’, permitió a Perera expresarse en muletazos largos y de gran intensidad por ambos pitones. La faena tuvo hondura y mando, lo que unió al público en la petición de los máximos honores. Las dos últimas tandas, a derechas, con el torero apretando por abajo y el toro humillando y tomando con celo el engaño, fueron lo más emocionante de la tarde. Tras una estocada, Perera paseó dos orejas, mientras que el toro fue premiado con la vuelta al ruedo. En cambio, el primero, falto de fuerzas, apenas le dio opciones y fue silenciado.

El segundo resultó un toro noble y con opciones, al que Emilio de Justo cuajó una faena templada y bien hilvanada, coronada con una buena estocada que le valió una oreja. Con el bravo y exigente quinto, volvió a mostrar recursos y mérito, pero la falta de acierto con el acero frustró el premio y la posibilidad de salir en hombros.

El francés Clemente debutaba este sábado en Palencia y no tuvo materia prima para lucirse. Ni el tercero, falto de fondo, ni el sexto, de complicada condición, le permitieron mayor lucimiento. Fue silenciado en ambos.