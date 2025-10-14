La Plaza Mayor de Chinchón se prepara para su cita taurina más emblemática

El próximo 19 de octubre, la Plaza Mayor de Chinchón volverá a vestirse de gala para acoger el festival taurino más antiguo del mundo, que en esta edición rendirá homenaje al joven agricultor David Lafoz, referente del activismo rural recientemente fallecido.

El cartel reúne a un elenco de figuras de marcado clasicismo y torería: José Ignacio Uceda Leal, Diego Urdiales, Juan Ortega y Pablo Aguado, junto a los novilleros Aitor Fernández y Álvaro Chinchón, que lidiarán reses de distintas ganaderías de prestigio. Una nómina de gran categoría que convierte la cita en todo un referente de la temporada.

El festival, que vincula la tauromaquia con las raíces del campo y el mundo agrario, fue presentado la pasada semana en el Parador de Chinchón y, posteriormente, también en la Plaza de Toros de Las Ventas, epicentro mundial de la Fiesta. En ambos actos participaron autoridades locales y protagonistas del cartel, con la presencia de Uceda Leal y de los dos novilleros locales.

Además, el fin de semana taurino en Chinchón se completará con la Final Mundial de Aficionados Prácticos, organizada por la Federación Internacional de Aficionados Prácticos. El 18 de octubre se medirán seis aspirantes de España, México, Ecuador y Francia con novillos de Campos Peña, y los dos triunfadores volverán a actuar en una clase práctica al día siguiente, tras la finalización del festival de figuras.