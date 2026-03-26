La pedanía de Valentín, en Cehegín, anuncia un festival taurino

La pedanía ceheginera de Valentín acogerá el 14 de junio un festival taurino que contará con los toreros Javier Herrero, Antonio Puerta, Filiberto y José María Trigueros, junto al novillero Antonio Aparicio, triunfador de la Espiga de Plata de Calasparra.

Con reses de Salvador Domecq, el festival dará comienzo a las 18:30 horas con entradas a un precio de 27 euros en modo anticipado, 30 euros en taquilla y entrada gratuita para niños hasta 12 años, siempre acompañados de un adulto.

Desde el ayuntamiento de Cehegín se ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas, que contribuyen a dinamizar la vida social y cultural del municipio y sus pedanías, como es el caso de Valentín.