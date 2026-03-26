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La pedanía de Valentín, en Cehegín, anuncia un festival taurino

Tendrá lugar el próximo 14 de junio y desde el consistorio se destaca que con ello, se dinamiza la vida social y cultural del municipio y sus pedanías.

Presentación del festival de Cehegín

Ayto. Cehegín

Presentación del festival de Cehegín

Agencia EFE

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La pedanía ceheginera de Valentín acogerá el 14 de junio un festival taurino que contará con los toreros Javier Herrero, Antonio Puerta, Filiberto y José María Trigueros, junto al novillero Antonio Aparicio, triunfador de la Espiga de Plata de Calasparra.

Con reses de Salvador Domecq, el festival dará comienzo a las 18:30 horas con entradas a un precio de 27 euros en modo anticipado, 30 euros en taquilla y entrada gratuita para niños hasta 12 años, siempre acompañados de un adulto.

Desde el ayuntamiento de Cehegín se ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas, que contribuyen a dinamizar la vida social y cultural del municipio y sus pedanías, como es el caso de Valentín.

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