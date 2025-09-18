Partido de Resina y Monteviejo, duelo de encastes este domingo en Las Ventas

El coso venteño ya ha recibido a los protagonistas del desafío ganadero de este domingo. Los toros de Partido de Resina y de Monteviejo, hierros de marcada personalidad, han sido desembarcados en los corrales de la primera plaza del mundo, dejando estampas de gran fuerza visual que han sido recogidas en un vídeo difundido por el Departamento de Comunicación de Plaza 1.

La cita, enmarcada dentro de los festejos de septiembre en Las Ventas, reunirá a dos ganaderías históricas. Partido de Resina, con raíces en el mítico encaste Pablo Romero, y Monteviejo, la segunda divisa de Victorino Martín de encaste Vega-Villar, aportan al cartel un marcado carácter torista que despierta expectación entre los aficionados. El regreso de Monteviejo a Madrid, tras dos décadas de ausencia, añade un matiz especial a la jornada.

En el plano artístico, el paseíllo lo completarán tres toreros de muy distinta trayectoria: Serafín Marín, representante de la veteranía catalana; Juan Pablo Sánchez, espada mexicano con proyección internacional; y Luis Gerpe, matador toledano que dio una vuelta al ruedo en su último paseíllo en Las Ventas el pasado mes de abril.