Pablo Hermoso de Mendoza le pone fecha a su retirada de los ruedos

"Es una conclusión muy madurada, muy pensada durante tres o cuatro años. Estoy en el momento en el que todavía gozo de facultades para hacer una despedida grande, para de alguna manera darle al público lo que siempre le he querido dar". Con estas palabras anunciaba Pablo Hermoso de Mendoza en México su decisión de poner punto y final a una carrera que comenzó en Tafalla el 18 de agosto de 1989, cuando tomó la alternativa de manos de Manuel Vidrié con Curro Bedoya y Antonio Correas como testigos.

Más de tres décadas después, Pablo Hermoso de Mendoza reconocía en México, que "indudablemente la carrera de mi hijo Guillermo me ha marcado en esta decisión porque lo veo encarrilado, lo veo consolidado como torero y ya es el momento en que yo pase el relevo", según recoge el portal Al Toro México.

El caballero navarro eligió México para anunciar su campaña del adiós por la siguiente razón: "Porque México a nivel sentimental me ha marcado mucho y porque con dos años de pandemia, más este, son ya tres temporadas que no he venido para acá y me apetecía reaparecer junto con la despedida y a partir de ahí vendrán el resto de los países. El hambre que tengo por venir a México es lo que me hizo decidir a empezar la campaña del adiós por acá".

El rejoneador estellés confirmó que su adiós a los ruedos comenzará en México, continuará "en Colombia y en el 2024 en España, Francia y Portugal. Seguiré viviendo la fiesta a través de mi hijo y desde luego que mientras el cuerpo acompañe seguiré montando a todo meter que es lo que me hace feliz".

Por último, y siendo el rejoneador con más rabos cortados en la Plaza México, confesó que "no puedo irme del toreo sin despedirme en la Plaza México. Llegado el momento, volvería sólo para despedirme ahí".