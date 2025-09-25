MADRID
Pablo Aguado se suma al festival taurino de Chinchón en memoria de David Lafoz
El nombre del diestro sevillano se une a los de Uceda Leal, Juan Ortega y al de los novilleros Aitor Fernández y Álvaro Chinchón.
Redacción Toros
Publicado el
1 min lectura
El torero Pablo Aguado estará presente en el tradicional festival taurino de Chinchón, que este año se celebrará el próximo 19 de octubre y rendirá homenaje a David Lafoz, joven agricultor y ganadero fallecido, símbolo de activismo en favor del campo y el mundo rural.
La confirmación de Aguado, considerado referente del clasicismo y de la expresión artística en el toreo, refuerza el atractivo de un festival que ya cuenta con nombres de primer nivel como José Ignacio Uceda Leal, Juan Ortega y los novilleros de la localidad, Aitor Fernández y Álvaro Chinchón.
El cartel definitivo se completará con un último actuante y con las ganaderías que se lidiarán, datos que se harán públicos en la presentación oficial prevista para los primeros días de octubre en la localidad madrileña.
Temas relacionados
"¿Qué pecados terribles cometió Javier Lambán para que los socialistas le nieguen un aplauso de respeto, creyendo que así se ganan el cariño de Pedro Sánchez?"
Carlos Herrera
Lo último
Visto en ABC
Antonio Resines, contundente con quienes quieren que se elimine el pago de pensiones en España: «Como a ellos no les va a llegar...»
Las palabras del actor han llamado la atención de muchos dentro del debate por el futuro del sistema de pensiones
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño