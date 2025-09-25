Pablo Aguado se suma al festival taurino de Chinchón en memoria de David Lafoz

El torero Pablo Aguado estará presente en el tradicional festival taurino de Chinchón, que este año se celebrará el próximo 19 de octubre y rendirá homenaje a David Lafoz, joven agricultor y ganadero fallecido, símbolo de activismo en favor del campo y el mundo rural.

La confirmación de Aguado, considerado referente del clasicismo y de la expresión artística en el toreo, refuerza el atractivo de un festival que ya cuenta con nombres de primer nivel como José Ignacio Uceda Leal, Juan Ortega y los novilleros de la localidad, Aitor Fernández y Álvaro Chinchón.

El cartel definitivo se completará con un último actuante y con las ganaderías que se lidiarán, datos que se harán públicos en la presentación oficial prevista para los primeros días de octubre en la localidad madrileña.