Pablo Aguado se suma al festival taurino de Chinchón en memoria de David Lafoz

El nombre del diestro sevillano se une a los de Uceda Leal, Juan Ortega y al de los novilleros Aitor Fernández y Álvaro Chinchón.

EFE

Redacción Toros

El torero Pablo Aguado estará presente en el tradicional festival taurino de Chinchón, que este año se celebrará el próximo 19 de octubre y rendirá homenaje a David Lafoz, joven agricultor y ganadero fallecido, símbolo de activismo en favor del campo y el mundo rural. 

La confirmación de Aguado, considerado referente del clasicismo y de la expresión artística en el toreo, refuerza el atractivo de un festival que ya cuenta con nombres de primer nivel como José Ignacio Uceda Leal, Juan Ortega y los novilleros de la localidad, Aitor Fernández y Álvaro Chinchón.

El cartel definitivo se completará con un último actuante y con las ganaderías que se lidiarán, datos que se harán públicos en la presentación oficial prevista para los primeros días de octubre en la localidad madrileña.

Tracking