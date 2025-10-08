Pablo Aguado y Albert Serra reivindican la tauromaquia en el corazón cultural de Bruselas

Bruselas acogió este lunes la inauguración del festival EUROPALIA España en el Palacio de Bellas Artes BOZAR, presidida por Sus Majestades los Reyes de España y de Bélgica, con la presencia de autoridades como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot. En ese marco, el torero Pablo Aguado se convirtió en protagonista cultural al participar en la presentación de la instalación audiovisual Tauromaquia, concebida por el cineasta Albert Serra.

La obra, que se integra dentro de la exposición central Luz y sombra. Goya y el realismo español, traslada al terreno artístico la poética visual del toreo a partir de las imágenes filmadas con Aguado. Serra subrayó: “Siempre que visionaba el material que rodamos con Pablo Aguado pensaba que podía ser la base de una instalación artística. Hay una poesía en esas imágenes que el público podrá vivir de forma inmersiva.”

Por su parte, el torero sevillano destacó la trascendencia simbólica de este reconocimiento: “Llevar la tauromaquia a los museos de la mano de Albert Serra, y hacerlo en Bruselas para rendir homenaje a Goya y ante Sus Majestades los Reyes, es un honor y, sobre todo, una gran noticia para la tauromaquia.”

La coincidencia de la presencia de Urtasun en Bruselas con el debate en el Congreso sobre la ILP antitaurina dotó de un matiz de actualidad al acto. Aguado lo expresó con claridad: “Que la tauromaquia esté hoy en el Palacio de Bellas Artes, justo el día en que se quería despojarla de su condición de patrimonio cultural, demuestra que en España sigue viva y que en Bruselas se reconoce como patrimonio universal.”

La instalación Tauromaquia permanecerá expuesta en el BOZAR durante los próximos meses dentro de la programación oficial del festival, y ya se trabaja en su futura itinerancia por museos europeos.