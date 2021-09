Orejas de Luque y Leal en serio aunque descastado encierro de Fuente Ymbro

Comenzó el abono de 2021 en el coso de la calle Feria con una entrada tal y como se esperaba: mucho más cemento del deseado, provocado por la ausencia de una Feria tradicional, el silencioso miedo a la pandemia, sumando un cartel muy pero que muy alejado de la Máxima calidad prometida por la empresa en su oferta. Albacete merecía un cartel mucho más rematado para el regreso de los toros a la capital. La ausencia de aficionados, lógica y entendible, hizo que apenas se ocupara media entrada del aforo permitido (75%).

Saltó al ruedo Organillero-102, el toro que hacía regresar la Fiesta a la capital manchega tras 721 días de ausencia de cuatreños en nuestro albero. Cinqueños, casi para seis años, como el resto de hermanos que se lidiaron. ¿Y cómo resultó? Pues fue aplaudido de salida por su seria presencia, flojeando en los capotazos iniciales, pasando como una aparición en los amagos de varas y banderillas, para ir acortando más y más el viaje según transcurría la lidia. Y lo de Finito provocó el lógico enfado en el tendido: no se vieron ni toro ni torero y abrevió en grado superlativo. Mató de pinchazo saliéndose y dos golpes de descabello.

El cuarto, de nombre Pijotero-134, fue recibido a la verónica con desigual suerte, con unos lances más reunidos y bajando las manos, con un final más atropellado, con pérdida de capote, además. Con el del castoreño, en un largo puyazo, no se empleó ni le picaron apenas. En banderillas, un trámite. Con la muleta, las tres primeras series a derechas fueron con más forma que fondo, luego modalidad unipase con la zurda y vuelta a la diestra más entonado al bajar un poco más las mano. De nuevo al natural pero todo en un segundo plano y con poquita transmisión. Mató de pinchazo, perdiendo la muleta y llegando a golpearse el diestro con las tablas al sentir la amenaza del toro, por suerte sin consecuencias. Y estocada caída, echándose el toro.

Por su parte, Luque cortó una oreja por disposición, entrega y algunos muletazos de interés, si bien pareció una oreja demasiado facilona que el público pidió con bastante alegría. Y ese trofeo llegó con el segundo, de nombre Guardes-189, que tardeó en la primera y única vara para arrancarse con ímpetu y venirse abajo pronto ya que empujó con el pitón izquierdo, la cara alta y llegando a cabecear. En el quite, Luque dejó una media muy personal y jaleada. En banderillas, el de Fuente Ymbro midió cada lance y sabía lo que dejaba atrás. Se desmonteró José Contreras. El de Genera inició su labor por bajo en el tendido 1 para proseguir en el mismo tercio a derechas y dejar algún pase suelto con gusto que alternaba con otros donde le tocaron las telas. Luego una serie más metiendo riñones pero con medio pases. Cambió a la zurda con más disposición que acierto por ejecución y colocación. Volvió a la derecha en redondo y sin zapatillas, con más eco en el tendido que en el ruedo para irse a por la espada y dejar estocada trasera y desprendida con un descabello con algo fortuna. Le dieron, como decíamos, una oreja pedida y concedida. Pues eso. Trofeo de muy poca entidad, visto lo visto.

Ya en el quinto, Historiador-88, tuvo poca historia en varas y banderillas, donde cumplió el picador pero no así el de Ricardo Gallardo. Y en la muleta, Luque únicamente pudo desesperarse e intentarlo en asonante y consonante, quizás en exceso y el asunto estuvo cerca de complicarse. No casta, no party. Mató de estocada trasera y dos descabellos.

Y es que Juan Leal obtuvo un botín muy generoso por medio del arrimón y la entrega. Y sin “olés” de por medio. Llamativo… La oreja la obtuvo en ese tercer astado, Legislador-13, al que se le dejó puesto el palo sin meter la vara mientras empujaba tímidamente con un pitón para, a continuación, derrumbarse al salir del peto. Leal dio un quite a pies juntos, sí, pero con más exposición que resultado. En banderillas, se empleó poco y estuvo lejos de la viveza esperada. Juan brindó al respetable, se puso de rodillas y lo citó de largo para torear en redondo ya en cercanías, con susto final incluido. Ya en pie, la floja, descastada y rajada condición del toro dejó en el molde muchos muletazos del diestro francés. Justificó su actuación con el arrimón, porque las series brillaron por su ausencia. Mató de estocada contraria y el público pidió una oreja de manera mayoritaria que el palco tuvo que conceder. Otra oreja de muy poco peso. Y excesiva. ¿Categoría?

Y el que cerraba plaza, de nombre Jalado-84, iba a su aire sin hacer caso al capote del francés, siendo picado en terrenos del cinco en un puyazo caído donde empujó sin llegar a cumplir. Luego otra vara en el terreno habitual, más topando el toro que metiendo riñones y sin necesidad de más castigo. En banderillas se dolió y escarbó, con más habilidad por parte de los de plata, desmonterándose Manuel Izquierdo y Agustin de Espartinas merecidamente. Con la muleta, empezó con pases cambiados por delante y detrás, con enganchones y poco mando. Con la diestra, toreó con la figura retorcida y tirando líneas. Faena sin estructura ni alma, con enganchones varios y la animosidad como argumento principal. Por no decir que el único.. Estoqueó de pinchazo hondo con desarme, estocada un poco caída y delantera con dos descabellos.

Albacete, miércoles 8 de septiembre de 2021. 1ª de Feria. Menos de la mitad de plaza sobre el aforo permitido.

Toros de Fuente Ymbro, serios aunque descastados y venidos a menos. El segundo fue el de más opciones. Primero y segundo fueron aplaudidos de salida.

Finito de Córdoba, pitos y división al saludar tras aviso.

Daniel Luque, oreja y saludos desde el tercio.

Juan Leal, oreja y silencio tras aviso.