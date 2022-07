Oreja para Duque y otra para Lorenzo de un lote de Puerta Grande en Valencia

Una oreja pasearon cada uno Jesús Duque y Álvaro Lorenzo en la tercera de la feria de julio celebrada este sábado en Valencia, premios de distinto valor, pues si la del primero llegó por la vía de la épica, la del segundo tuvo menos peso teniendo en cuenta que no acabó de aprovechar un lote de Puerta Grande.

Jesús Duque fue todo decisión en el que abrió plaza, un toro con transmisión pero de cortos y exigentes viajes. Quiso mucho el de Requena, que dejó momentos interesantes sobre la mano diestra y un emocionante final por manoletinas ante un animal que fue desarrollando a media que avanzaba su lidia.

El cuarto fue un toro muy encastado, el típico animal con el que había que echar la moneda al aire, tal y como hizo Duque, que, a falta de rodaje, echó agallas y puso toda la actitud del mundo para solventar la papeleta, que no era fácil.

Tanta carne en el asador puso el valenciano que, al final, se llevó una voltereta de espanto, de la que se rehizo que firmar un epílogo en la corta distancia y, tras una estocada al segundo intento, lograr una oreja que paseó con visiblemente cojeando. Tras la vuelta al ruedo pasó por su propio a la enfermería para ser revisado.

Álvaro Lorenzo anduvo tan voluntarioso como lineal ante el buen segundo, al que dejó un bonito saludo a la verónica y al que firmó también después pasajes sueltos de buen aire, pero sin rematar, sin redondear, haciendo que la faena, un tanto mecánica y ligera, no llegara a tomar el vuelo deseado.

Sí lo hizo, en cambio, la labor al extraordinario quinto, aunque sin llegar al nivel del astado de Ricardo Gallardo. Lorenzo anduvo templado, sí, ligó las tandas, también, y la gente medio entró en su quehacer, por su puesto, pero a decir verdad faltó rotundidad, rematar más la tandas y apurar del todo la nobleza y la calidad del burel, al que cortó una solitaria oreja.

Ángel Téllez toreó como los ángeles a la verónica a su primero tanto en el recibo como en un posterior quite. Las dos primeras tandas a derechas, muy encajadas y templadas, hicieron presagiar lo que luego no fue, pues el "fuenteymbro" dijo nones muy pronto y la faena del toledano se quedó en un quiero y no puedo en la corta distancia.

Con el sexto llevó a cabo Téllez el toreo de más quilates de toda la función, por el gusto, la expresión y la pureza con la que trata de hacer todo este torero. Lástima que el toro se viniera un poco abajo al final de la faena y que el propio torero no rematara su labor con la espada.

FICHA DEL FESTEJO.- Toros de Fuente Ymbro, bien presentados y de juego desigual. Destacó sobremanera el cuarto, muy encastado; y también el noble y enclasado quinto. Exigente y complicado el primero; manejable sin más el segundo; descastado el tercero; y muy a menos el sexto.

Jesús Duque (negro y azabache): pinchazo y estocada desprendida (ovación); pinchazo hondo caído y estocada desprendida (oreja tras aviso).

Álvaro Lorenzo (canela y oro): pinchazo y media (ovación); media caída (oreja tras aviso).

Ángel Téllez (tabaco y oro): estocada (ovación); varios pinchazos y estocada (ovación tras aviso).

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En cuadrillas, Curro Javier y Alberto Zayas saludaron montera en mano tras banderillear al segundo; y el propio Zayas volvió a desmonterarse junto a Andrés Revuelta en el quinto.

En la enfermería fue atendido Jesús Duque de varias contusiones y un fuerte golpe en el gemelo derecho.

La plaza registró un cuarto de entrada en tarde muy calurosa.