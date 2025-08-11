Morante recibe el alta y pone fecha a su regreso a los ruedos tras la cornada sufrida en Pontevedra

Uno de los protagonistas del fin de semana es José Antonio Morante de la Puebla. El torero que ha revolucionado la temporada con su puerta grande en Las Ventas o en Pamplona, sufría una cogida este domingo en Pontevedra.

El director de El Albero de COPE.es, Sixto Naranjo, ha pasado este lunes por 'Herrera en COPE' para explicar cómo ocurrieron los hechos y compartir con los oyentes lo que se sabe de la última hora sobre el estado de salud del torero.

Naranjo ha recordado que Morante había sido volteado ya este fin de semana, el viernes, en la Plaza de Toros de Marbella. "Está en un momento tan espléndido de forma que muchas veces se olvida del cuerpo para torear. Y eso provoca situaciones como esta", añadía.

Morante de la Puebla tras pedir el alta voluntaria del Hospital Quirón de la ciudad gallega y pasar la noche en un hotel, ha abandonado este lunes la capital pontevedresa para poner rumbo a Portugal y continuar allí la recuperación.

EFE Morante de la Puebla, en su salida a hombros de Las Ventas en la Corrida de Beneficencia

operación de urgencia

En el día de ayer, un toro de García Grande, el primero de la tarde, le infería una cornada de 10 centímetros en el muslo derecho, pero lo más preocupante llegaba cuando le llevaron a la enfermería de la Plaza de Toros de Pontevedra y descubrieron dos trayectorias, una de 8 centímetros, otra de 6, de pronóstico grave.

la fecha de vuelta a los ruedos

Además, según ha podido saber Naranjo, la intención de Morante es regresar a los ruedos lo antes posible. Según apunta su entorno, su idea es reaparecer en tan solo una semana, el próximo lunes día 18 en la Feria de Málaga.

Pese a lo que se espera que sea una pronta recuperación, el torero se perderá algunas citas que tiene ya agendada antes, en San Sebastián, el viernes, en Gijón, el sábado y en Ciudad Real el domingo.

"Obviamente, la recuperación de una cornada es lenta, pero ya sabemos también cómo se suele decir, los toreros están hechos de otra pasta y Morante de la Puebla, seguramente, que en cuanto tenga la posibilidad, podrá reaparecer", ha añadido Naranjo.