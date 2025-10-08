Manuel Manzanares debuta como apoderado dirigiendo la carrera de Duarte Fernandes

Manuel Manzanares ha dado un paso adelante en su trayectoria dentro del toreo al convertirse en apoderado. El alicantino ha sellado un acuerdo con Duarte Fernandes, con el objetivo de guiar la carrera profesional del joven rejoneador luso, uno de los nombres más destacados del escalafón y el de mayor proyección en Portugal.

El acuerdo, cerrado este martes con el clásico apretón de manos y sin contrato de por medio, supone la entrada de Manzanares en el mundo del apoderamiento tras su experiencia previa como rejoneador y su profundo conocimiento del toro y del rejoneo. “Toda esa experiencia estará ahora al servicio de Fernandes”, destacan ambas partes.

La temporada de Duarte Fernandes ha confirmado las expectativas, con triunfos en plazas de máxima relevancia como Madrid, Dax, Castellón, Palencia y Zaragoza, además de una sólida campaña en cosos de menor entidad pero igual repercusión. Entre sus éxitos más recientes figuran las tres orejas paseadas en Roa de Duero y otras tantas en Cantalejo, además de actuaciones de gran nivel en el núcleo central del verano.

Con este acuerdo, Manuel Manzanares comienza una nueva etapa ligado a los despachos, mientras que Duarte Fernandes refuerza su equipo con la intención de consolidarse como uno de los referentes del rejoneo actual.