Manolo Viera presenta la segunda edición de “Crónicas de un genio”

La nueva edición de “Crónicas de un genio, Morante de la Puebla” del veterano periodista taurino sevillano, Manuel Viera, fue presentada este martes en el Ateneo sevillano. La obra, que fue recibida en 2025 como un documento fundamental para entender la figura del diestro cigarrero, ha sido muy bien tratada por la crítica especializada definiéndola no solo como una biografía, sino como un tratado histórico en forma de reconocimiento al torero de La Puebla del Río, además de ser fundamental para entender la evolución artística de Morante en las dos últimas décadas.

El volumen de Manolo Viera, al ser una recopilación de crónicas y artículos de opinión escritos entre 2008 y 2025, no evita los episodios más convulsos de la carrera del torero sevillano, así lo dijo el profesor, escritor y prologuista, Álvaro Pastor, destacando además “el valor de una obra por no ser no ser una biografía de color rosa, sino un retrato de luces y sombras. Viera tiene la virtud de la memoria, no borra lo que escribió cuando Morante fallaba, lo que le da al libro una objetividad que escasea en la literatura taurina actual y a pesar de la admiración que le profesa al genio, se ha de destacar la honestidad periodística del autor, señalando también las tardes de sombras o las controversias que han rodeado al torero”.

La prensa especializada, prosiguió Pastor, ha calificado la obra como “imprescindible” para los nuevos aficionados y una “referencia ineludible” para los estudiosos del arte taurino, y considera que Manolo ha logrado capturar el “alma” y la “impredecibilidad” de Morante, definiendo su prosa como “un capotazo de seda”, precisa, rítmica y profundamente andaluza, además de consolidar el libro como uno de los lanzamientos editoriales más significativos del ámbito taurino en 2025 y lo que va de 2026.

Rafael Cuesta, que fue banderillero en la cuadrilla de Morante y su hombre de confianza, desgranó anécdotas vividas junto al genio durante los años que estuvo con él y descubrió la sencillez del genio en el trato y la personalidad fuera de lo ruedos

La obra, publicada bajo el sello editorial de Círculo Rojo agotó la primera edición contando esta segunda con nuevos textos que acaban con la simbólica retirada del diestro cigarrero el pasado 12 de octubre en Las Ventas de Madrid tras abrir la Puerta Grande en la corrida de la Hispanidad. Cuenta con el soporte fotográfico de Eduardo Porcuna que complementa visualmente el análisis de la personalidad “enigmática y barroca” del torero. Además el prólogo del profesor, escritor e historiador, Álvaro Pastor Torres, le otorga un sello de autoridad académica al volumen.

El acto contó con la participación de Álvaro Pastor Torres, de Rafael Cuesta, y el propio autor, y estuvo moderado por el director de “Tradiciones Sevillanas”, Paco Pérez Estepa.