Juan Ortega sustituye a Roca Rey y hará doblete en Manizales

Tras la noticia de la baja del diestro peruano Andrés Roca Rey en sus compromisos dentro de la Feria de Manizales 2026, la empresa organizadora ha revelado el nombre del torero que asumirá la doble apuesta. El sevillano Juan Ortega será el encargado de cubrir el hueco de Roca Rey, aceptando un importante doblete en el prestigioso abono colombiano.

Un doblete de categoría para Ortega

El torero de Triana pasará a formar parte de un elenco de figuras de primer nivel en Manizales. Su primer compromiso ha quedado fijado para el festival del día 9 de enero, donde compartirá cartel con dos nombres de la talla de César Rincón y Alejandro Talavante.

Dos días más tarde, el domingo 11 de enero, Juan Ortega volverá al ruedo para participar en la corrida que cierra el abono de la feria. En esta segunda tarde, alternará con el francés Sebastián Castella y el torero local Juan de Castilla.

Así quedan los carteles

Con la inclusión del sevillano, los carteles en los que participará quedan de la siguiente manera. El viernes 9 de enero se celebrará el festival con reses de Juan Bernardo Caicedo y Ernesto Gutiérrez para César Rincón, Alejandro Talavante y Juan Ortega.

El domingo 11 de enero se cerrará la feria con una corrida de la ganadería de Ernesto Gutiérrez. El cartel definitivo lo componen los diestros Sebastián Castella, Juan Ortega y Juan de Castilla.