Roca Rey causa baja en la Feria de Manizales y prolonga su recuperación

El matador de toros Andrés Roca Rey no estará finalmente presente en la Feria de Manizales 2026. Así lo ha confirmado el propio torero a través de un comunicado oficial emitido este lunes, en el que se informa de que las últimas pruebas médicas realizadas han confirmado la fractura sufrida el pasado 12 de diciembre en la plaza de toros de León (México).

Los informes médicos recomiendan continuar de manera estricta con el proceso de rehabilitación, evitando cualquier esfuerzo o movimiento que pueda agravar la lesión y comprometer su evolución, lo que obliga al peruano a causar baja en el ciclo colombiano.

Roca Rey estaba anunciado en la Feria de Manizales el domingo 11 de enero, en un cartel en el que compartía terna con Sebastián Castella y Juan de Castilla, una de las combinaciones más esperadas del abono.

En el comunicado, el torero lamenta profundamente no poder estar presente este año en Manizales, una temporada que califica como especialmente significativa para la tauromaquia colombiana, y expresa su deseo de reencontrarse con la afición del país en cuanto sea posible.

Por el momento, la empresa de la plaza de Manizales no ha anunciado sustituto para el puesto que deja vacante Roca Rey en el cartel del día 11 de enero.