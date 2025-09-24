Juan Ortega se suma al cartel del tradicional festival taurino de Chinchón

Juan Ortega, considerado uno de los grandes triunfadores de la temporada 2025 y reconocido por su personalísimo concepto del toreo clásico, compartirá cartel con José Ignacio Uceda Leal y con los dos novilleros locales, Aitor Fernández y Álvaro Chinchón.

El festival servirá este año para rendir homenaje a David Lafoz, joven agricultor y ganadero recientemente fallecido, cuya figura ha sido un referente de compromiso y activismo en defensa del campo y del mundo rural.

El Ayuntamiento trabaja en la confección de un cartel que, como es tradicional, contará con alicientes y categoría. En los próximos días se irán dando a conocer más nombres de los actuantes.

Considerado el festival taurino más antiguo y célebre de la temporada, el de Chinchón será presentado oficialmente a principios de octubre en un acto institucional que tendrá lugar en la propia localidad madrileña.