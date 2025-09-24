COPE
Juan Ortega se suma al cartel del tradicional festival taurino de Chinchón

El Ayuntamiento de Chinchón ha confirmado la presencia del diestro sevillano para un festejo que se celebrará el 19 de octubre.

Juan Ortega, durante un festival taurino

Juan Ortega, considerado uno de los grandes triunfadores de la temporada 2025 y reconocido por su personalísimo concepto del toreo clásico, compartirá cartel con José Ignacio Uceda Leal y con los dos novilleros locales, Aitor Fernández y Álvaro Chinchón

El festival servirá este año para rendir homenaje a David Lafoz, joven agricultor y ganadero recientemente fallecido, cuya figura ha sido un referente de compromiso y activismo en defensa del campo y del mundo rural.

El Ayuntamiento trabaja en la confección de un cartel que, como es tradicional, contará con alicientes y categoría. En los próximos días se irán dando a conocer más nombres de los actuantes.

Considerado el festival taurino más antiguo y célebre de la temporada, el de Chinchón será presentado oficialmente a principios de octubre en un acto institucional que tendrá lugar en la propia localidad madrileña.

