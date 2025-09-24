Juan José Padilla pone fin a su etapa como apoderado de Martín Morilla

El matador retirado Juan José Padilla ha anunciado el fin de su relación de apoderamiento con el novillero Martín Morilla, tras una campaña en la que el joven torero ha sumado 32 novilladas y dos festivales, con presencia en plazas como Bilbao, Sevilla, Jerez, Bayona, Nîmes o Mont de Marsan.

Padilla ha agradecido el apoyo de empresas, ganaderos, profesionales de los medios y la cuadrilla que ha acompañado a Morilla, y ha deseado al novillero “el mayor de los éxitos en su carrera”.

El propio comunicado reconoce que, pese a la implicación y los logros alcanzados, han surgido diferencias en la visión estratégica que han motivado esta decisión.