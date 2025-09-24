COPE
APODERAMIENTOS

Juan José Padilla pone fin a su etapa como apoderado de Martín Morilla

El acuerdo entre ambas partes concluye tras una intensa temporada de 32 novilladas en plazas de relevancia.

Martín Morilla y Juan José Padilla en la finca 'Lo Álvaro' de Juan Pedro Domecq

E.T. Multimedia

Martín Morilla y Juan José Padilla en la finca 'Lo Álvaro' de Juan Pedro Domecq

Redacción Toros

Publicado el

1 min lectura

El matador retirado Juan José Padilla ha anunciado el fin de su relación de apoderamiento con el novillero Martín Morilla, tras una campaña en la que el joven torero ha sumado 32 novilladas y dos festivales, con presencia en plazas como Bilbao, Sevilla, Jerez, Bayona, Nîmes o Mont de Marsan

Padilla ha agradecido el apoyo de empresas, ganaderos, profesionales de los medios y la cuadrilla que ha acompañado a Morilla, y ha deseado al novillero “el mayor de los éxitos en su carrera”. 

El propio comunicado reconoce que, pese a la implicación y los logros alcanzados, han surgido diferencias en la visión estratégica que han motivado esta decisión.

Temas relacionados

