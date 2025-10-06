José Carlos Venegas refuerza su equipo de apoderados con Lidia Rodríguez Bermejo

El diestro José Carlos Venegas inicia una nueva etapa profesional tras anunciar la incorporación de Lidia Rodríguez Bermejo a su equipo de apoderamiento. A partir de ahora, será ella quien, junto a Juan Carlos Campillo, apoderado histórico del torero, dirija su trayectoria.

Campillo ha acompañado a Venegas desde sus inicios, convirtiéndose en un pilar fundamental de su carrera. La llegada de Rodríguez Bermejo supone un aire fresco y nuevas perspectivas, consolidando un tándem que combina experiencia, confianza y apuesta de futuro.

Con una carrera forjada en las plazas más exigentes y dentro del circuito de las corridas duras, Venegas ha cosechado triunfos y el respeto de sus compañeros y de la afición, que le reconoce por su compromiso, entrega y autenticidad frente al toro.

Con este renovado equipo, el torero jienense afronta el porvenir con la voluntad de seguir creciendo profesionalmente, guiado por la lealtad y la profesionalidad de sus apoderados, y con la certeza de que la grandeza del toreo se cimenta en el valor, la humildad y la constancia.