Ismael Martín abrirá en Valero la temporada de 2026 en ruedos castellanoleoneses

El torero Ismael Martín ha sido el elegido para inaugurar la temporada taurina de 2026. El diestro de Cantalpino, triunfador de las dos últimas ediciones de la Feria de Salamanca, hará el paseíllo en el tradicional festival de Valero de la Sierra el próximo 29 de enero a las 16:30 horas, donde se enfrentará a dos toros de la ganadería de Loreto Charro, según ha informado el periodista Javier Lorenzo de La Gaceta de Salamanca.

De esta manera, Martín tomará el testigo de Borja Jiménez, quien triunfó en la pasada edición del festejo. Dicho festival se aplazó al 1 de febrero tras suspenderse por lluvia en la fecha tradicional de San Valerio, y en él, Jiménez cortó dos orejas a los dos toros de Hermanos García Jiménez y una más al sobrero de Domingo Hernández que regaló.

Protagonismo salmantino once años después

La elección de Ismael Martín por parte del Ayuntamiento de Valero de la Sierra supone un hito para la tauromaquia salmantina. Con esta decisión, se recupera el protagonismo local en el primer festejo del año después de once años de ausencia.

El último torero de la tierra que participó en este festival fue Juan del Álamo en la edición de 2014. En aquella ocasión, el diestro se enfrentó a dos toros de la ganadería de García Jiménez, logrando un botín total de tres orejas.

Este tradicional festival taurino, que marca el inicio del calendario taurino en Castilla y León, solo ha tenido una interrupción en su historia reciente. La celebración se vio impedida en el año 2021 debido a la pandemia de coronavirus, lo que demuestra su gran arraigo y continuidad.