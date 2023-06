El ilusionante toreo de Manuel Román

Buen gusto y un concepto singular, combinación que dio pie para atisbar un toreo ciertamente sugestivo y prometedor. Un noble novillo y un bello recital con capote a pies juntos, y una muleta, inconfundible por lo diferencial, de gran fuerza expresiva y encomiable ligazón. Todo estuvo plagado por el clasicismo de sus formas con las que hizo un toreo distinto y a veces emotivo y bello.

Manuel Román resumió, explicó y definió su personalidad artística con el tercero de la tarde-noche. Un novillo con calidad en sus primeras embestidas, venido a menos y casi parado al final. El toreo del novillero cordobés se transformó en arte con la verónica y la naturalidad de su templada muleta. La muestra la ofreció con la derecha de forma contundente. Como tiene gran dominio del temple le otorgó a la lidia hondura y buen gusto.

No toda la faena tuvo el mismo interés, pero si la expectación ante la posibilidad de mostrar unas condiciones que se vislumbran ilusionantes. El trazo con la izquierda fue menos expresivo, pero no menos interesante, despaciosos naturales dibujados uno a uno. También los cambios de manos, los remates y adornos salpicados de torería certificaron una lidia que no cogió altura por las condiciones del utrero. Fue factor decisivo la deficiencia de la espada y el mal manejo del descabello, porque si no la legión de seguidores cordobeses hubiesen conseguido el apéndice que pidieron a grito pelado para su torero.

El debutante de Córdoba no pudo conseguir su objetivo con el sexto, un manso y complicado novillo, bruto y a la defensiva, que sólo le sirvió para demostrar firmeza y desarrollar una lidia, con desigual fortuna, optando por un toreo recurrente a las condiciones del animal que, al entrar a matar en un segundo intento, lo cogió de mala manera dejándolo conmocionado.

A la bien presentada, aunque de desiguales hechuras, novillada de Núñez de Tarifa le faltó casta y fuerza. Mansa en los primeros tercios de la lidia se apagaron después pronto en la muleta.

Lalo de María volvió a dejar la esencia de su toreo en la cadencia de su capote. Muy despacio toreó a la verónica al primero. Un novillo que le arrolló de salida tirándolo al callejón. Después acusó su falta de fuerza. Sin embargo, el torero galo le realizó una lidia coherente con la sosería de la embestidas y en la que no encontró la deseada transmisión a los tendidos. Toreó despacio con la diestra y lo hizo largo al natural, aunque abusó del pico de la muleta. Los ayudados por alto con sabor pusieron fin a una faena finiquitada de un espadazo casi entero.

Al cuarto le faltó de todo, nula casta y poca fuerza. Volvió a gustar a la verónica y nada le pudo realizar con la muleta. Con una estocada precedida de pinchazo lo tumbó.

Al segundo no se le picó, como a casi toda la novillada. La sosería de la embestida ya se le vio en el capote de Mario Navas. Cadencia en el lance a la verónica y una media a pies juntos que gustó. La faena de muleta transcurrió queriendo y no pudiendo. Con un novillo parado poco pudo mostrar. Lo más destacado unos naturales a pies juntos que después emborronó con el acero.

Tampoco con el quinto tuvo demasiadas opciones. Sí tuvo momentos para dejar detalles su buen concepto. Pero muy poco. Ese toreo por abajo que tanto gusta y bonitos remates de pecho. Tras la estocada le obligaron a saludar.

FICHA DEL FESTEJO

Sevilla, jueves 29 de junio de 2023. 6ª novillada de abono. Media plaza.

Novillos de Núñez de Tarifa, aceptables de presentación y de diferente hechuras, mansos, descastados y de escasas fuerzas. Con calidad en la embestida y escasa fuerza el primero; noble y flojo el segundo; noble y parado el tercero; a la defensiva el cuarto; muy soso el quinto; manso complicado el sexto.

