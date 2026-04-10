El hierro de Victorino Martín debutará en la plaza de Acho de Lima

El empresario Tito Fernández se encuentra en el Campo Bravo español cerrando el elenco de ganaderías que protagonizarán la temporada en Acho (Lima) y Chota, los dos escenarios más potentes de Perú. En el caso del bicentenario coso de Acho, se trata de una de las plazas más trascendentes e importantes de América.

Debut histórico en Lima

La principal novedad para la feria taurina de Lima es el esperado debut de la ganadería de Victorino Martín. Junto al prestigioso hierro de Albaserrada, Fernández ha adquirido corridas de Castillejo de Huebra, Capea, Núñez del Cuvillo, Torrealta, Montalvo y Gerardo Ortega, conformando así un elenco de lujo para la campaña en Perú.

Una compra estratégica

Aunque la Plaza de Toros de Acho aún se encuentra en proceso de adjudicación, la sociedad que encabeza Tito Fernández ha decidido adelantarse a comprar las corridas. El motivo es que las ventanas sanitarias para los traslados de animales serán cortas y los toros deben pasar una cuarentena sanitaria obligatoria. Aprovechando su visita, el empresario acompañará también al diestro peruano Juan Carlos Cubas en su participación en la Copa Chenel.