Guillermo Hermoso y su ausencia en la próxima Feria de San Isidro: "Ha faltado sensibilidad"

Fiel a los tiempos que corren, el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza ha confirmado su ausencia en la próxima Feria de San Isidro a través de un vídeo publicado en sus redes sociales.

"He querido trasladaros los motivos por los cuales este año no estaré con vosotros en la Feria de San Isidro de 2025", ha comenzado el navarro, explicando que, tras haber tenido la oportunidad de actuar en tres ocasiones anteriores, incluida la del pasado año en la que abrió su segunda puerta grande en Las Ventas, no entiende la razón de su exclusión este año por parte de la empresa Plaza 1.

Hermoso de Mendoza ha expresado su frustración afirmando: "No entiendo que no haya espacio para que toree en San Isidro este año, en lo cual creo que me lo he ganado por derecho propio". Durante las negociaciones, el rejoneador ha dejado claro su compromiso al ofrecerse a torear en dos tardes y realizar un mano a mano con Diego Ventura, subrayando que "en ningún momento se ha hablado del tema económico".

Sin embargo, ha lamentado que su única petición, torear la corrida de Capea, no ha podido ser cumplida. "Al final, según me trasladó a la empresa, no es posible darme lo único que les he pedido", ha expuesto, evidenciando la decepción que siente ante la situación.

Guillermo, aún con la tristeza de no poder participar en la Feria de San Isidro, se ha mostrado optimista sobre el futuro: "Dios quiera y en próximos años podamos estar en Las Ventas. Mi carrera sigue con más motivación y ansias de crecer todavía.

En un gesto de camaradería, Hermoso de Mendoza también ha deseado buena suerte a sus compañeros que participarán en la isidrada.