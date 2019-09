Gran tarde de Pepe Moral, que corta tres orejas a la corrida de Palha

López Chaves tuvo como primer rival un ejemplar abanto de salidas que cumplió sin más en el caballo. Labor firme del salmantino ante un animal de Palha muy mirón y probón. Dio una vuelta al ruedo.

El cuarto embistión con fuerza al capote y peleó en varas. Después cogió al subalterno Jesus Talaván en banderillas. El toro tuvo peligro sordo, se revolvía pronto y soltaba la cara. López Chaves estuvo asentado y técnico con él, robando muletazos de mérito a base de hacer un gran esfuerzo. La gente se lo reconoció con una ovación final.

Octavio Chacón se enfrentó en primer lugar con un toro violento y exigente en la muleta, que siempre se paraba a mitad de muletazo. El gaditano intentaba ligar, pero el toro no se lo permitía. Éste quinto de Palha fue un animal encastado aunque con la tendencia a ir con la cara alta. Faena de altibajos que acabó con palmas para el torero.

La gran tarde de Pepe Moral comenzó con el tercero, al que cuajó el sevillano con el capote. Tanto a la verónica de recibo como en un posterior quite por chicuelinas. El toro no permitía dudas y no las tuvo Moral, que se asentó y dejó naturales de gran trazo. Tras una estocada desprendida que tumbó el toro. La oreja cayó por mayoría de pañuelos.

Lo mejor estaba por llegar. Fue en el sexto, un toro que se arrancó con alegría al caballo y que empujó después en el peto. El de Los Palacios, que brindó a Juan Bautista, trenzó una faena de altos vuelos. Por los dos pitones toreó con empaque y largura. Y todo, con mucha tranmisión a los tendidos, que le premiaron con el doble trofeo al torero y con la vuelta al ruedo al toro.

FICHA DEL FESTEJO

Arles (Francia), domingo 8 de septiembre. 3ª Feria del Arroz. Más de media plaza.

Toros de Palha, muy bien presentados y de juego encastado y exigente en su mayoría. Destacó el sexto, 'Fusilito', que fue premiado con la vuelta al ruedo.

Domingo López Chaves, vuelta y saludos tras aviso.

Octavio Chacón, saludos y palmas.

Pepe Moral, oreja y dos orejas.